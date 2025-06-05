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        Haberler Ekonomi Borsa Tesla hisseleri düştü - Borsa Haberleri

        Tesla hisseleri, Trump ile Musk arasındaki gerilimin tırmanmasıyla düştü

        ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı nedeniyle yaşanan gerilimle Tesla'nın hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 23:14 Güncelleme: 05.06.2025 - 23:18
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        Tartışma büyüdü, hisseler düştü
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        Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki tansiyonu yükseltti.

        Bu gelişmeyle, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de olumsuz etkilendi.

        Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 21.25 itibarıyla yüzde 10’un üzerinde düşerek 298,38 dolara geriledi.

        MUSK, TRUMP'IN VERGİ İNDİRİMİ TASARISINI "İĞRENÇ BİR REZALET" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

        Elon Musk, X sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti.

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        "Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
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        ABD Başkanı Trump ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırlarken Amerikan kamuoyunun gündemini domine eden Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt vermişti.

        Musk'ın söz konusu vergi tasarısına yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

        Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirtmişti.

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