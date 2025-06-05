ABD Başkanı Trump ile Elon Musk arasındaki dostane ilişki, karşılıklı sert açıklamalarla bozuldu. Musk, “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi” derken, Trump ise “Kendisine çok kırıldım” dedi. Gerilimin ardından Tesla hisseleri de düşüşe geçti.

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırlarken Amerikan kamuoyunun gündemini domine eden Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt verdi.

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Musk'ın, eleştirdiği vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu sözler sarf ettiğini ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini kaydeden Trump, Musk'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini savundu.

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Musk'ın söz konusu tasarıya yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum." diye konuştu.

Trump, "Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirtti. "ELON'U BEN KOVDUM! DEVLETTEN ALDIĞI İHALELERİ İPTAL EDELİM" Trump konuşmalarında "Elon’u ben kovdum. Elektirikli araç zorunluluğunu kaldıracağımızı söyledikten sonra çıldırdı. Para biriktirmek istiyorsak Elon’un devletten aldığı ihaleleri iptal edelim" ifadelerini kullandı. "Bu tasarıyı her yönüyle biliyordu. Neredeyse herkesten daha iyi biliyordu ancak ayrılana kadar bu konuda hiçbir sorunu yoktu." diyen Trump, Musk'ın Beyaz Saray'ı özlediğini ve bu tepkisinin bir nedeninin de bu olduğu yorumunu yaptı. Elon Musk, X sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti. "Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'ya gönderilmişti. MUSK: BÜYÜK BOMBAYI BIRAKMANIN ZAMANI GELDİ Öte yandan ABD hükümetindeki görevinden ayrıldıktan kısa süre sonra ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde açıklamalarda bulunan Elon Musk, ABD’de yeni bir parti kurma fikrini tartışmaya açtı. X platformundan anket oluşturan Musk, “Amerika'da gerçekten de ortadaki %80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı gelmedi mi?” Sorusunu takipçilerine sordu. Musk, “Trump daha 3.5 yıl görevde ama ben 40 yıl daha buralardayım” dedi. Trump’ın yalan söylediğini ve bunun çok üzücü olduğunu belirten Musk, son paylaşımında da çarpıcı bir iddiada bulunarak, “Büyük bombayı bırakmanın zamanı geldi. Epstein dosyalarında Trump da var. Bu yüzden halka açmadılar” ifadelerini kullandı. JEFFREY EPSTEİN OLAYI En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti. Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu. Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti. "BEN OLMASAYDIM SEÇİMİ KAYBEDERDİ" Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan Amerikalı iş insanı Elon Musk, kendisi hakkında sert eleştiriler yapan ABD Başkanı Donald Trump'a, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." diye seslendi.

ABD Başkanı Trump ile vergi tasarısı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Elon Musk arasındaki tartışma büyüyor. Trump'ın Beyaz Saray'daki danışmanlığı görevinden kısa süre önce ayrılan Musk'ın, görevden ayrıldıktan sonra Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştirilerine Trump bugün ilk kez yanıt vermişti. Musk, Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırlarken kendisiyle ilgili "hayal kırıklığına uğradım" açıklamasını yapan Trump'a, X hesabından anında yanıt verdi. Trump'ın, "tasarıyı en iyi Elon Musk biliyordu" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." ifadelerini kullandı. Pensilvanya'daki seçimleri örnek gösteren Trump'ın, Musk'ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Musk, bu konuda ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yaptı. Trump ile Musk arasındaki tartışma, özellikle dünden bu yana giderek büyürken Amerikan medyası da iki isim arasındaki karşılıklı açıklamaları anlık takip edip paylaşıyor. ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamalarda, Musk'ın söz konusu vergi tasarısına yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getirerek "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.