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        Haberler Spor Futbol Portekiz: 2 - İspanya: 2 (Penaltılar: 5-3) | MAÇ SONUCU (UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz) - Futbol Haberleri

        Portekiz: 2 - İspanya: 2 (Penaltılar: 5-3) | MAÇ SONUCU

        UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten mücadeleyi penaltılar sonucu Portekiz, 5-3 kazandı ve şampiyon oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 00:51 Güncelleme: 09.06.2025 - 01:45
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        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
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        UEFA Uluslar Ligi final karşılaşmasında Portekiz ile İspanya kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan ve normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltılar sonucu Portekiz 5-3 kazandı ve şampiyon oldu.

        İspanyollar 21. dakikada Martin Zubimendi ile öne geçerken; Portekiz 26. dakikada Nuno Mendes'le karşılık verdi. 45. dakikada İspaanya'da Mikel Oyarzabal sahneye çıkarken, ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

        İkinci yarıda Portekiz'in 40 yaşındaki efsanesi Cristiano Ronaldo, 61. dakikada sahneye çıktı ve skoru eşitledi: 2-2.

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        İkinci yarının kalan kısımda ve uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve 120 dakika 2-2'lik skorla sonuçlandı.

        ŞAMPİYON PORTEKİZ!

        UEFA Uluslar Ligi'nde penaltılara giden dev finalde şampiyon ise 5-3'lük skorla Portekiz oldu.

        Uluslar Ligi'nde şampiyonlar şu şekilde:

        2018-2019: Portekiz

        2020-2021: Fransa

        2022-2023: İspanya

        2024-2025: Portekiz

        UEFA Uluslar Ligi bu yıl 4. kez düzenlenirken, 2022-2023 sezonu şampiyonu İspanya, üst üste 3. kez finalde yer aldı. 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Portekiz ise 2. defa finalde boy gösterdi.

        RONALDO SAKATLANDI

        Mücadelenin 88. dakikasında Cristiano Ronaldo, sakatlanarak kendini yere bıraktı. Deneyimli yıldızın yerine Gonçalo Ramos oyuna dahil oldu.

        MOURINHO TAKİP ETTİ

        Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz-İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi finalini tribünden takip etti.

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