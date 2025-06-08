Demir Ege Tıknaz'ın son talibi Celtic!
Beşiktaş'ın geçen sezon başında Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ın talipleri artıyor. Portekiz basını, İskoç dev Celtic'in, 21 yaşındaki milli orta saha oyuncusunu gündemine aldığını duyurdu.
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Rio Ave'ye kiralık gönderdiği Demir Ege Tıknaz, sergilediği performansla Avrupa'da transferin gözde ismi haline geldi.
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21 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk olarak ransız ekibi Lille'in radarına girerken, Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia daha geldi.
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A Bola'da yer alan habere göre; İskoçya devi Celtic de Demir Ege'yi gündemine aldı.
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Haberde, Rio Ave'nin bonservisini almak istediği milli futbolcu için Celtic'in temaslara başladığı kaydedildi.
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Demir Ege, bu sezon Portekiz ekibi ile 33 maça çıktı. 1.93'lük orta saha bu müsabakalarda 4 gol atıp 2 de asist yaptı.
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Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gterilen Demir Ege'nin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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