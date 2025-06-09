Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Vücudunuzun detoks merkezini bu gıdalarla koruyun: Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!

        Vücudunuzun detoks merkezini bu gıdalarla koruyun: Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!

        Karaciğer, vücudun arındırma sisteminin başrol oyuncusu. Ancak yanlış beslenme, stres ve çevresel toksinler karaciğerin yükünü artırabiliyor. Neyse ki doğa, karaciğerin sağlığını destekleyen güçlü besinler sunuyor. İşte o besinler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 07:30 Güncelleme: 09.06.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Vücudun en önemli detoks organı olan karaciğer, sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Peki, karaciğeri koruyan ve toksinlerden arınmasına yardımcı olan besinler hangileri? Bilimsel araştırmalara göre karaciğer dostu 5 güçlü besini derledik!

        • 2

          1. KAHVE

          Güne bir fincan kahveyle başlamanın karaciğer için de faydalı olduğu kanıtlandı. Araştırmalar, günde 3-4 fincan kahve içmenin siroz riskini azalttığını ve karaciğer enzimlerini dengelediğini gösteriyor. Antioksidan içeriği sayesinde karaciğerde yağ ve kolajen birikimini önlemeye yardımcı oluyor.

        • 3

          2. YEŞİL ÇAY

          Antioksidan zengini yeşil çay, özellikle alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) olan bireylerde ALT ve AST enzim düzeylerini düşürebiliyor. Ancak, yeşil çay takviyeleri karaciğer hasarına yol açabileceği için dikkatli tüketilmeli.

        • 4

          3. YABAN MERSİNİ VE KIZILCIK

          Bu koyu renkli meyveler, karaciğeri serbest radikallerin zararlarından koruyan antosiyanin adlı antioksidanlar içerir. Düzenli tüketimleri, karaciğerdeki yağlanmayı azaltabilir ve inflamasyonla savaşabilir.

        • 5

          4. ÜZÜM

          Kırmızı ve mor üzüm, özellikle çekirdekleriyle birlikte tüketildiğinde karaciğerin iltihaplanmasını azaltabilir ve hücre hasarını önleyebilir. Hayvan çalışmalarında üzüm ekstresinin karaciğer üzerindeki olumlu etkileri gözlemlendi; ancak insan üzerinde daha fazla çalışma gerekiyor.

        • 6

          5. ZEYTİNYAĞI

          Zeytinyağı, sağlıklı yağlar arasında öne çıkıyor. Özellikle Akdeniz tipi beslenmede önemli bir yere sahip olan bu yağ, karaciğerde yağ birikimini azaltabiliyor ve enzim seviyelerini iyileştirebiliyor.

          Kaynak: Healthline, Hopkins Medicine, Medical News Today

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı
        Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu başladı
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Habertürk Anasayfa