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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!

        İzmir'in Buca ilçesinde, 23 yaşındaki Semih Berk A., alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada arkadaşı 24 yaşındaki Yücehan Eryıldız'ı tabancayla öldürüp, kaçtı. Şüpheli yakalanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Katil ifadesinde, "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 07:30 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:26
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        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
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        İzmir'de olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 290 Sokak'ta meydana geldi.

        BİR MİKTAR ALACAĞI VARDI

        Katil zanlısı Semin Berk A., tutuklandı.
        Katil zanlısı Semin Berk A., tutuklandı.

        Semih Berk A. (23) ile iddiaya göre bir miktar alacağı bulunan arkadaşı Yücehan Eryıldız (24) arasında tartışma çıktı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Yücehan Eryıldız, 24 yaşında hayata veda etti.
        Yücehan Eryıldız, 24 yaşında hayata veda etti.

        DHA'daki habere göre yanındaki tabancayı çıkartan Semih Berk A., Yücehan Eryıldız'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eryıldız, kanlar içinde yerde kaldı.

        KAÇMA ANI KAMERADA

        Semih Berk A. koşarak olay yerinden kaçarken, o anlar çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde; iki arkadaşın bir sokağa beraber yürüdükleri, ardından Semih Berk A.'nın olay yerinden koşarak kaçması yer alıyor.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla gelen sağlık ekipleri yaralı Yücehan Eryıldız'ı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Eryıldız, kurtarılamadı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Polis ekipleri, Semih Berk A.'nın saklandığı Torbalı'nın kırsal Dağkızılca Mahallesindeki köy evine bu sabah operasyon düzenlendi. Semih Berk A., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

        "ANLIK BİR TARTIŞMA VE ÖFKE" DEDİ

        Emniyete götürülen Semih Berk A., ilk ifadesinde, Eryıldız ile arkadaş olduğunu, alacağı bulunduğunu, anlık bir tartışmayla yaşadığı öfkeyle olayı gerçekleştiğini söyledi.

        Semih Berk A., polisteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Semih Berk A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        #İzmir
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