Erzurum'da yürek yakan olay, Köprüköy ilçesine bağlı kırsal Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için Aras Nehri'ne giden Serkan Akbaba (36), dengesini kaybederek suya düştü.

47 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA YAPILDI

AFAD'a ait 4 su altı ve su üstü arama kurtarma personeli ile 14 arama kurtarma görevlisi, 3 dron ekibi, Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK) 4 dalgıç, UMKE ve 112 Sağlık'tan 8, Köprüköy Jandarma Özel Harekat'tan (JÖH) 5, Köprüköy Jandarma Asayiş'ten 5, Köprüköy İtfaiye'den 4 olmak üzere toplam 47 görevli 11 araçla arama çalışması yaptı.