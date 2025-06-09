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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hasret'in katiline verilen cezanın gerekçesinde korkunç detaylar! | Son dakika haberleri

        Hasret'in katiline verilen cezanın gerekçesinde korkunç detaylar!

        Muğla Köyceğiz'de eski sevgilisi Hasret Çakır'ı sırtından vurarak katleden cani Murat Bozkurt, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Kan donduran cinayette mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı. Buna göre mahkeme, katilin olayı gerçekleştirdikten sonra ayrıldığı, kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşuna haber vermediği, eyleminden pişmanlık duyduğu hususunda bir kanaat oluşmadığına yer verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:53
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        Hasret'in katiline verilen cezanın gerekçesinde korkunç detaylar!
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eski sevgilisi Hasret Çakır'ı (41), evinin balkonunda tüfekle öldüren Murat Bozkurt'a (48), verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı.

        DHA'nın haberine göre kararda, Bozkurt'un olayı gerçekleştirdikten sonra ayrıldığı, kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşuna haber vermediği, eyleminden pişmanlık duyduğunu hususunda mahkeme tarafından kanaat oluşmadığına yer verildi.

        Olay, 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Silah sesleri duyan mahalle sakinleri, bir eğlence mekanında garsonluk yapan Hasret Çakır'ı oturduğu tek katlı evin balkonunda kanlar içinde buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın çiftçilik yapan eski sevgilisi Murat Bozkurt tarafından vurulduğunu tespit etti. Olayın ardından otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı belirlenen Bozkurt, suç aleti av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bozkurt, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Murat Bozkurt, hakim karşısına çıktı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Ekim 2024 tarihinde görülen karar duruşmasına Hasret Çakır'ın yakınları ve avukatlar katılırken, Bozkurt da salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bozkurt'un 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Bozkurt'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

        Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Murat Bozkurt'un evli olduğu, birlikte yaşadığı Hasret Çakır'ın kendisinden ayrılmak istediğini bildirdiği ifade edildi. Bozkurt'un, olay günü Çakır'ın evinin önünde yabancı bir araç görmesinin ardından cinayeti işlediği belirtildi. Sanık Bozkurt'un, eylemini gerçekleştirdikten sonra olay yerinden ayrıldığı ve herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da güvenlik birimine haber vermediği de kararda yer aldı. Mahkeme, sanığın bu süreçteki davranışlarının pişmanlık içerdiğine dair bir kanaat oluşturmadığına dikkat çekti. Kararda, "Sanığın eyleminden sonra sergilediği tutumlar ve verilecek cezanın caydırıcılığı göz önüne alındığında, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

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