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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü! | Son dakika haberleri

        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!

        Şırnak'ta, yürek yakan olay Beytüşşebap ilçesinde yaşandı. 55 yaşındaki Abdülselam Ecer, hayvanları için ot biçerken bir anda yılan tarafından ısırıldı. Ecer, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:24
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        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Taşarası köyü eski muhtarı 55 yaşındaki Abdülselam Ecer, dün hayvanlarına ot toplamak için Oymakkaya köyünün kırsalına gitti.

        OT BİÇERKEN YILAN ISIRDI

        AA'daki habere göre burada ot biçen Abdülselam Ecer'i yılan ısırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan Abdülselam Ecer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşına boğuldu.

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        #şırnak
        #Son dakika haberler
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