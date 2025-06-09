Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli - 9 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli - 9 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin Doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 28° Ankara Güneşli 33° İzmir Parçalı bulutlu 34° Antalya Güneşli 34° Trabzon Güneşli 24° Bursa Güneşli 28° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Kısmen Güneşli 24°

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Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

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Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 30°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 24°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık RİZE °C, 25°C Az bulutlu ve açık SAMSUN °C, 26°C Az bulutlu ve açık TRABZON °C, 23°C Az bulutlu ve açık DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ERZURUM 9°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 16°C, 35°C Az bulutlu ve açık VAN 11°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 18°C, 38°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık MARDİN 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA 25°C, 39°C Az bulutlu ve açık