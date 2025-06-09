Uzmanından yaprakları maydanoza benzetilen zehirli baldıran otu konusunda uyarı!

Karaer, "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" kapsamında Bafra ilçesi Sürmeli Mahallesi kırsalında öğrencileri ile vatandaşlarla yabani otların keşfi ve tanıtımı etkinliğine katıldı.

Fergan Karaer, doğada birbirine çok yakın bitkilerin olduğunu, bu nedenle de çok sık karıştırıldığını söyledi.

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Öğrencilerine bu nedenle doğada uygulamalı ders vermeyi tercih ettiğini belirten Karaer, bu şekilde bitkilerin yerinde tanındığını dile getirdi.

Birbirine benzeyen iki bitkinin birinin şifa verirken diğerinin zehirli olabildiğine, bununla ilgili birçok vakanın olduğuna dikkati çeken Karaer, "Baldıran otu (Conium Macatalum) diye bir ot var, çok zehirli. Baldıran otu, rezene ve maydanozla karıştırılır. Yaprakları maydanoza benziyor. Maydanoza çok benzetiyorlar. Tabii 'Bir tadına bak.' diyemiyorsun çünkü çok zehirli bir bitki" diye konuştu.

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"ASIL ÇİÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEBİLİYOR"

Zehirlenmelerin önüne geçmek için baldıran otunun iyi tanınması gerektiğini ifade eden Karaer, şunları kaydetti: "Baldıran otunun gövdesi benekli beneklidir. Oradan biraz ayırt edilebilir. Asıl çiçeğinden ayırt edilebiliyor. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Çok eskiden bu yana mitolojiye girmiş bir ot bu. Çok zehirli bir ot. Genelde halk arasında 'Baldıran otu yiyesice' diye de beddua ederler. Genelde maydanoz ve rezeneyle karıştırılır. Çok ciddi. Bu konuda ne kadar bilgi sahibi olurlarsa kendilerini kurtarırlar."

Bitkilerin zehirli olması şüphesiyle tatlarına da bakılamadığını anlatan Karaer, diken ucu bitkisinin de bilindiğini ancak haziran ayına gelindiğinde dikene döneceği için tanınmadığını söyledi. Böğürtlen ile ahududunun da karıştırıldığını belirten Karaer, "Sütleğen var yine zehirli. Yine su teresi diye bir bitki var. Suyun temizlenmesi amacıyla da kullanılabiliyor. Suyun içindeki ağır metalleri çektiği için normalde zehirli değil bitki. Ağır metalleri siz vücudunuza aldığınız zaman size zehir etkisi yapıyor" diye konuştu. CEP TELEFONU UYGULAMALARI BAZI BİTKİLERİ TANIMLAYABİLİR" Cep telefonlarında bitkilerin fotoğrafını çekip hangi tür olduğunu gösteren uygulamaların bulunduğunu ancak her zaman doğruyu göstermediklerine dikkati çeken Karaer, "Bunu öğrenmenin yolu bitkiyi iyi bir bilene sormak ya da araştırmasına devam etmek lazım. En kolay yolu uzmana sormak" ifadelerini kullandı.