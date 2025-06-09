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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Osimhen bilmecesi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!

        Victor Osimhen bilmecesi sürmeye devam ediyor. Al-Hilal'i geri çeviren Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın teklifine de henüz olumlu dönüş yapmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 09:53 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:53
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        • 1

          Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız Galatasaray’ın altısı sponsorluk olmak üzere 21 milyon euroluk teklifine henüz olumlu yanıt vermedi.

        • 2

          Suudi Arabistan'dan gelen astronomik rakamlı teklifler de yıldız futbolcuyu ikna edemedi.

        • 3

          Son olarak Al Hilal’in sunduğu 45 milyon euroluk teklif, Osimhen tarafından geri çevrildi.

        • 4

          Şu anda memleketi Lagos’ta bulunan Osimhen’in önceliği, kariyerine Avrupa’nın beş büyük liginde devam etmek.

        • 5

          Ancak 25 yaşındaki golcü, şu ana dek bu düzeyde istediği şartları karşılayan bir teklif almış değil.

        • 6

          Osimhen’in geçen günlerde Suudi Arabistan’la anlaştığına yönelik haberlerin çıkması sonrasında gösterilen tepkilere üzüldüğü belirtildi.

        • 7

          Galatasaraylı yetkililer Nijeryalı yıldızla görüşerek bu tepkilerin organik olmadığını ve rakip takım taraftarlarının da katılımıyla büyüdüğünü ifade etti.

        • 8

          Diğer yandan Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek belirsizlik sürecinin uzamasını istemiyor.

        • 9

          İngiltere’den Manchester United ve İtalya’dan Juventus’un Osimhen ile ilgilendiği biliniyor.

        • 10

          Ancak Napoli’nin patronu Aurelio De Laurentiis, Serie A rakibi Juventus’a oyuncusunu göndermeye sıcak bakmıyor.

        • 11

          Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi, İtalya içi transferlerde geçerli değil ve Napoli yönetimi daha yüksek bir bonservis geliri hedefliyor.

        • 12

          Galatasaray cephesi ise Osimhen transferinden sonuç alınamaması durumunda alternatif planlarını hazırda tutuyor.

        • 13

          Sarı-kırmızılılar, yedek plan olarak Randal Kolo Muani ve Bayer Leverkusen’den Victor Boniface isimlerini gündemine aldı.

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