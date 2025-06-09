Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
Victor Osimhen bilmecesi sürmeye devam ediyor. Al-Hilal'i geri çeviren Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın teklifine de henüz olumlu dönüş yapmadı.
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Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız Galatasaray’ın altısı sponsorluk olmak üzere 21 milyon euroluk teklifine henüz olumlu yanıt vermedi.
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Suudi Arabistan'dan gelen astronomik rakamlı teklifler de yıldız futbolcuyu ikna edemedi.
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Son olarak Al Hilal’in sunduğu 45 milyon euroluk teklif, Osimhen tarafından geri çevrildi.
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Şu anda memleketi Lagos’ta bulunan Osimhen’in önceliği, kariyerine Avrupa’nın beş büyük liginde devam etmek.
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Ancak 25 yaşındaki golcü, şu ana dek bu düzeyde istediği şartları karşılayan bir teklif almış değil.
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Osimhen’in geçen günlerde Suudi Arabistan’la anlaştığına yönelik haberlerin çıkması sonrasında gösterilen tepkilere üzüldüğü belirtildi.
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Galatasaraylı yetkililer Nijeryalı yıldızla görüşerek bu tepkilerin organik olmadığını ve rakip takım taraftarlarının da katılımıyla büyüdüğünü ifade etti.
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Diğer yandan Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek belirsizlik sürecinin uzamasını istemiyor.
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İngiltere’den Manchester United ve İtalya’dan Juventus’un Osimhen ile ilgilendiği biliniyor.
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Ancak Napoli’nin patronu Aurelio De Laurentiis, Serie A rakibi Juventus’a oyuncusunu göndermeye sıcak bakmıyor.
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Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi, İtalya içi transferlerde geçerli değil ve Napoli yönetimi daha yüksek bir bonservis geliri hedefliyor.
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Galatasaray cephesi ise Osimhen transferinden sonuç alınamaması durumunda alternatif planlarını hazırda tutuyor.
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Sarı-kırmızılılar, yedek plan olarak Randal Kolo Muani ve Bayer Leverkusen’den Victor Boniface isimlerini gündemine aldı.