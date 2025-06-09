Patmos modası başladı

Kurban Bayramı'nın da fırsat bilinmesiyle Ege Denizi'ndeki Yunan Adaları'na akın yaşandı.

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Nazlı Kayaaslan

Akın edilen adalardan biri de Patmos Adası oldu. Ege Denizi'ndeki On İki Adalar'ın en kuzeyinde yer alan; yaklaşık 3 bin kişilik nüfusa, 34.6 km²'lik yüzölçümüne sahip olan Patmos Adası'na gitmek, bu yaz moda haline geldi.

PATMOS ADASI 1912'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan İtalya'ya geçti. II. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya, adayı Yunanistan'a bıraktı. Aziz Yuhanna Manastırı'nın da bulunduğu adanın tarihi merkezi UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dâhil edildi. Patmos Adası ile Bodrum arasındaki mesafe 89 mil...

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu da Patmos Adası'nı tercih edenler arasında yer aldı.

Afra Saraçoğlu

Güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Afra Saraçoğlu, gönderisine; "Ahhhh, asla unutmayacağım, beni kutsuyorsun Patmos!” notunu düştü.

Patmos Adası'nı tercih edenlerden biri de Cem Hakko ile sevgilisi Nazlı Kayaaslan oldu. Kayaaslan, Patmos Adası'ndan fotoğraflar paylaşırken, adanın doğal güzelliğine hayran kaldığını; "Ne muhteşem bir yer" diyerek dile getirdi.

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Nazlı Kayaaslan, Patmos Adası'ndan sonra On İki Adalar'a bağlı bir diğer ada olan Lipsoi Adası'na geçti.