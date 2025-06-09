1912'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan İtalya'ya geçti. II. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya, adayı Yunanistan'a bıraktı. Aziz Yuhanna Manastırı'nın da bulunduğu adanın tarihi merkezi UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dâhil edildi. Patmos Adası ile Bodrum arasındaki mesafe 89 mil...
Patmos modası başladı
Ege Denizi'ndeki On iki Adalar'a bağlı olan Patmos Adası'na gitmek bir hayli moda oldu. Afra Saraçoğlu'ndan sonra Nazlı Kayaaslan da Patmos Adası'nın doğal güzelliğini deneyimledi
Kurban Bayramı'nın da fırsat bilinmesiyle Ege Denizi'ndeki Yunan Adaları'na akın yaşandı.
Nazlı Kayaaslan
Akın edilen adalardan biri de Patmos Adası oldu. Ege Denizi'ndeki On İki Adalar'ın en kuzeyinde yer alan; yaklaşık 3 bin kişilik nüfusa, 34.6 km²'lik yüzölçümüne sahip olan Patmos Adası'na gitmek, bu yaz moda haline geldi.
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu da Patmos Adası'nı tercih edenler arasında yer aldı.
Afra Saraçoğlu
Güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Afra Saraçoğlu, gönderisine; "Ahhhh, asla unutmayacağım, beni kutsuyorsun Patmos!” notunu düştü.
Patmos Adası'nı tercih edenlerden biri de Cem Hakko ile sevgilisi Nazlı Kayaaslan oldu. Kayaaslan, Patmos Adası'ndan fotoğraflar paylaşırken, adanın doğal güzelliğine hayran kaldığını; "Ne muhteşem bir yer" diyerek dile getirdi.
Nazlı Kayaaslan, Patmos Adası'ndan sonra On İki Adalar'a bağlı bir diğer ada olan Lipsoi Adası'na geçti.