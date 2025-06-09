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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Bağış" dedi ama... Aydın'da gassal Lokman Millet rüşvetten tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!

        Aydın'da, cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği tespit edilen gassal Lokman Millet, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gassal Lokman Millet'in ilk ifadesinde, 'Bağış' adı altında para topladığını söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:49
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        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
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        Aydın'da, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde görevli gassal Lokman Millet’in cenaze yıkama işlemleri karşılığında para aldığı şikayeti üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        DHA'daki habere göre Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ve tanık ifadeleri incelendi.

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        "RÜŞVET"TEN İŞLEM BAŞLATILDI

        Şüpheli gassal hakkında 'Rüşvet' suçundan adli işlem başlatıldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan Lokman Millet, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "BAĞIŞ" TOPLUYORUM DEDİ

        Gassal Lokman Millet’in ilk ifadesinde, ‘Bağış’ adı altında para topladığını söylediği öğrenildi.

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        #Gassal
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