"Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
Aydın'da, cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği tespit edilen gassal Lokman Millet, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gassal Lokman Millet'in ilk ifadesinde, 'Bağış' adı altında para topladığını söylediği öğrenildi
Aydın'da, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde görevli gassal Lokman Millet’in cenaze yıkama işlemleri karşılığında para aldığı şikayeti üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
DHA'daki habere göre Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ve tanık ifadeleri incelendi.
"RÜŞVET"TEN İŞLEM BAŞLATILDI
Şüpheli gassal hakkında 'Rüşvet' suçundan adli işlem başlatıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Lokman Millet, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"BAĞIŞ" TOPLUYORUM DEDİ
Gassal Lokman Millet’in ilk ifadesinde, ‘Bağış’ adı altında para topladığını söylediği öğrenildi.