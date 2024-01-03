Altında hareketlilik sürüyor! İşte 3 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları
Altında hareketlilik sürüyor. Bugün yani 3 Ocak Çarşamba günü gram altın 1974 TL'den, çeyrek altın 3.161 TL'den güne açılış yaptı. İşte, canlı altın tablosu ile 3 Ocak Çarşamba Pazartesi altın fiyatlarında son durum...
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3 Ocak Çarşamba altın fiyatları... Altın fiyatları yeni yıla yükselişle başladı. Bugün gram altın 1974 TL'den, çeyrek altın 3.161 TL'den, altın/ons ise 2060 TL'den işlem görüyor. İşte, anlık altın piyasası verileriyle 3 Ocak 2024 Çarşamba altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.974,80
1.975,69
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.060,61
2.060,86
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.161,19
3.229,55
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.641,73
12.878,38
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.302,11
6.461,12
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.639,48
12.878,84
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.558,54
13.902,02
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.088,12
1.471,54
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.863,71
1.975,73