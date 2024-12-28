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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları dalgalı seyrediyor! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 28 Aralık 2024 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, Fed'in gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor. Gözde yatırım araçlarından altında dalgalanma ise devam ediyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 28 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 07:47 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:15
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