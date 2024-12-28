Altın fiyatları dalgalı seyrediyor! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 28 Aralık 2024 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, Fed'in gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor. Gözde yatırım araçlarından altında dalgalanma ise devam ediyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 28 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatlarındaki son durum 28 Aralık Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 3 bin lirayı aşan altının gram fiyatı, bir süredir 3 bin liranın altında seyrediyor. Peki, bugün ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı’dan alınan verilere göre 28 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 28 Aralık Cumartesi günü güne 2 bin 986 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 833 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.956,17
Satış: 2.956,54
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.619,73
Satış: 2.623,06
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.729,87
Satış: 4.833,95
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.919,48
Satış: 19.276,65
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.274,00
Satış: 19.630,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.430,18
Satış: 9.667,89
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.919,48
Satış: 19.276,65
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.761,14
Satış: 20.263,65
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.613,36
Satış: 2.456,46
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.717,21
Satış: 2.874,44
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 47.960,00
Alış: 48.841,00
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