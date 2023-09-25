Altın yeni haftaya böyle başladı! İşte 25 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
Canlı altın fiyatları ile alış ve satış kurları haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, Fed faiz kararı ve TC Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından hareketlendi. İşte 25 Eylül Pazartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
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Altın fiyatları, altının ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanılan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararları açıklanırken gözler "Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna çevrildi. İşte 25 Eylül 2023 Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.711,26
1.715,93
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.689,84
2.749,34
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- 4
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.923,60
1.923,89
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.759,36
10.963,72
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.362,87
5.498,68
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.759,36
10.963,72
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.314,27
11.596,52
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
948,31
1.127,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.555,25
1.645,06
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