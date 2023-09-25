Altın fiyatları, altının ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanılan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararları açıklanırken gözler "Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna çevrildi. İşte 25 Eylül 2023 Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarında son durum...

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