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CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Aralık 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Merkez Bankası faiz kararı öncesi gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları, doalr/TL kuru ve altıın ons değerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Dünya genelinde artan resesyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarını destekliyor. Bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte, 21 Aralık 2022 tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları...

Giriş: 21.12.2022 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL
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