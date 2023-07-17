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        Altın fiyatları haftaya böyle başladı! İşte 17 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

        Canlı altın fiyatlarıındaki yaşanan dalgalanmalar yatırımcılar ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri iç piyasalarda altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. ABD'de Haziran ayında da düşüş gösteren enflasyon rakamları altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. İşte 17 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 09:17
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