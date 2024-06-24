Çanakkale'deki hasarın boyutu yürekleri de yaktı!
Çanakkale'de meydana gelen iki orman yangınının yol açtığı hasar ortaya çıktı. Her iki felakette 952 futbol sahası büyüklüğünde alanın zarar gördüğü belirlendi
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Çanakkale'nin Ezine ve Eceabat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında, toplam 952 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 680 hektar alan zarar gördü.
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DHA'nın haberine göre Eceabat ilçesindeki yangın 18 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Kumköy mevkisinde bir tarım arazisinde çıktı.
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Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana sıçradı.
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Alevleri kontrol altına almak için 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz ile diğer iş makinesi ve toplamda 970 personelle yangına müdahale edildi.
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Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 24 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.
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Yangın nedeniyle 340 hektarlık orman alanı, 235 hektar orman dışı olmak üzere 575 hektar, yani 805 futbol sahası büyüklüğündeki alan zarar gördü.
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Ezine ilçesinin çöp döküm alanında ise 20 Haziran'da saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
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Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
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Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti.
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7 saat sonunda kontrol altına alınan yangında 147 futbol sahası büyüklüğünde 105 hektar alan zarar gördü.
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