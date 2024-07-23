Can Keleş: Teklif geldiği an iki kere düşünmedim

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geride kalan sezonda Fatih Karagümrük formasını giyen kanat oyuncusu Can Keleş'i kadrosuna kattı. 22 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Tüpraş Stadyumu'nun kendisini büyüleyen bir stat olduğunu anlatan genç oyuncu, "Aşırı güzel bir stat. Tabii taraftarlar da beni çok büyüledi. Burada olduğumdan dolayı aşırı mutluyum. İnşallah seyircilere iyi performansımı gösteririm" diye konuştu.

"TEKLİF GELDİĞİ AN İKİ KERE DÜŞÜNMEDİM"

Beşiktaş'a transfer olma sürecinde dedesinin kendisine tavsiye verdiğini aktaran Can, "Tavsiye veren dedem. Dedem koyu Beşiktaşlı. Teklif de geldiği an ben de iki kere düşünmedim. Çok mutlu oldum. Dedemi dinledim. Ben de Beşiktaş’ı çok seviyorum. Ondan dolayı bu adımı atmak istedim" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi sözlerine şöyle devam etti:

"Biz üç kardeşiz. Bir abim bir de benden küçük kız kardeşim var. Ben ortancayım. Çocukluğum güzel geçti. Halen de güzel geçiyor. Abimle olsun kız kardeşimle olsun ailemle iletişimim her zaman güzel. Bir sıkıntımız olduğu zaman veya iyi bir şey olduğu zaman ailecek paylaşıyoruz.

Abim benden yaşça daha büyük. O hep top oynuyordu. Küçükken beni hep yanında sahalara götürüyordu. Ben de onunla hep oynuyordum. O da fark etti futbola ilgimin olduğunu. Babamla birlikte 5 yaşındayken beni kulübe yazdırdılar. Futbol maceram öyle başladı."