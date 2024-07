Can Keleş: Teklif geldiği an iki kere düşünmedim

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geride kalan sezonda Fatih Karagümrük formasını giyen kanat oyuncusu Can Keleş'i kadrosuna kattı. 22 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Tüpraş Stadyumu'nun kendisini büyüleyen bir stat olduğunu anlatan genç oyuncu, "Aşırı güzel bir stat. Tabii taraftarlar da beni çok büyüledi. Burada olduğumdan dolayı aşırı mutluyum. İnşallah seyircilere iyi performansımı gösteririm" diye konuştu.

"Biz üç kardeşiz. Bir abim bir de benden küçük kız kardeşim var. Ben ortancayım. Çocukluğum güzel geçti. Halen de güzel geçiyor. Abimle olsun kız kardeşimle olsun ailemle iletişimim her zaman güzel. Bir sıkıntımız olduğu zaman veya iyi bir şey olduğu zaman ailecek paylaşıyoruz.

Beşiktaş'a transfer olma sürecinde dedesinin kendisine tavsiye verdiğini aktaran Can, "Tavsiye veren dedem. Dedem koyu Beşiktaşlı. Teklif de geldiği an ben de iki kere düşünmedim. Çok mutlu oldum. Dedemi dinledim. Ben de Beşiktaş’ı çok seviyorum. Ondan dolayı bu adımı atmak istedim" ifadelerini kullandı.

"RONALDO'YU ÖRNEK ALIYORUM"

Beşiktaş'ın yeni sezon formalarının tasarımının hoşuna gittiğini vurgulayan Can Keleş, "Küçüklüğümden beri her zaman Ronaldo’yu seviyordum. Belirli yaşa geldi. Halen bu seviyede yüzde yüzünü verebiliyor. Onu her zaman örnek alıyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş taraftarının kendisini etkilediğini belirten Can, "Taraftarlar çok coşkulu. Benim için çok önde gelen şey. Başkanımız Hasan Arat’ın projesini dinledim. Çok ilgilendim ve hoşuma gitti. Bu iki etkenden dolayı böyle büyük bir Camiaya adım atmak istedim" değerlendirmesinde bulundu.