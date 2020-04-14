14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çam kese böcekleri, özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara ile Karadeniz bölgelerinin sahil kesimindeki çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek besleniyor. Orman zararlısı olarak nitelendirilen çam kese böcekleri, şubat ile mayıs arasında özellikle sabah saatlerinde sürü halinde kelebeğe dönüşmek için ağaçlardan iniyor. Birbiri ardına sıralanan böceklerin toprağa girmek için yolculuğu, adeta görsel şölen sunuyor.
AA'nın haberine göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Koç, AA muhabirine, çam kese böceğinin hayat süresinin bir yıl olduğunu söyledi.
ÖRDÜKLERİ KESELER SU GEÇİRMİYOR
Yörenin ekolojik koşullarına bağlı olarak böceğin tırtıl halindeki yaşam süresinin sonbahardan ilkbahara bazen de yaz başlangıcına kadar sürdüğünü anlatan Koç, "Kış soğuklarından korunmak için koloni halinde yaşarlar ve ipeğimsi bir maddeden ördükleri kese şeklindeki yuvalarda barınırlar. Keseler su geçirmez. Tırtıllar gündüzü keseler içinde dinlenerek geçirirler. Beslenmek için ısının sıfır derecenin üzerinde bulunduğu gecelerde toplu halde keseleri terk ederek iğne yaprakları yerler" diye konuştu.
Koç, yapılan araştırmalarda sürü halinde hareket eden tırtılları her zaman dişi bireyin yönlendirdiğinin belirlendiğini bildirdi. Doğada görülen olayın böceğin yaşam döngüsü içinde ve normal olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
"Toprak yüzeyindeki sıcaklığın 20-22 derece olmasıyla tırtıllar, yerini saptayarak sırayı bozmadan toprağa girer. Olgunlaşan tırtıllar bulundukları yörenin iklim özelliklerine göre şubat sonu ile mayıs başı arasında bir tarihte, sabah saatlerinde toprağa girerek kestane renginde, yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda oval birer koza örer. Bu kozaların içerisinde pupa evresini geçirirler. Toprak altında 4-5 ay kaldıktan sonra temmuz sonu ile ekim ayı arasında topraktan ergin kelebek olarak çıkarlar."
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