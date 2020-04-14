ÖRDÜKLERİ KESELER SU GEÇİRMİYOR

Yörenin ekolojik koşullarına bağlı olarak böceğin tırtıl halindeki yaşam süresinin sonbahardan ilkbahara bazen de yaz başlangıcına kadar sürdüğünü anlatan Koç, "Kış soğuklarından korunmak için koloni halinde yaşarlar ve ipeğimsi bir maddeden ördükleri kese şeklindeki yuvalarda barınırlar. Keseler su geçirmez. Tırtıllar gündüzü keseler içinde dinlenerek geçirirler. Beslenmek için ısının sıfır derecenin üzerinde bulunduğu gecelerde toplu halde keseleri terk ederek iğne yaprakları yerler" diye konuştu.