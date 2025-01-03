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        Haberler Gündem Güncel Çakara 276 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Çakara 276 bin lira ceza

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çakar lamba takılı otomobilin sürücüsü ve sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 01:04 Güncelleme: 03.01.2025 - 01:04
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        Çakara 276 bin lira ceza
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        Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulamasında "çakar" olarak tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihaz kullanan otomobili durdurdu.

        Ekipler, sürücü ile araç sahibine "yetkisiz çakar kullanmak ve bulundurmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uyguladı.

        Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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