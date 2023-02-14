Çağrı Çıtanak'ın acı günü

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerde binlerce insan yaşamını yitirdi. Oyuncu Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu da Hatay'daki anneleri Nevber Yurdal Çıtanak'tan iyi bir haber alabilmek için günlerdir umutla bekliyordu. Fakat Başak Gümülcinelioğlu, depremin 9'uncu gününde acı haberi duyurdu. Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak hayatını kaybetti.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN" Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Annemizi kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU Depremin ilk günü yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen Çağrı Çıtanak yetkililere yardım çağrısı yapmıştı; "Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin."

Başak Gümülcinelioğlu da bulunduğu paylaşımda "Annemiz Nevber Yurdal Çıtanak'tan haber alamıyoruz" diyerek yardım istemişti. "Annemiz Nevber Yurdal Çıtanak 'dan haber alamıyoruz! Lütfen Acil yardım... Sümerler Mahallesi Belediye Kooperatifi A3 Blok Kat: 3 Daire: 8 Antakya/Hatay Nevber Yurdal Çıtanak" ifadelerini kullanmıştı. "GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARALAR YÜREĞİMİ PARÇALIYOR" KIVANÇ'TAN YENİ YARDIM DEPREMDEN ETKİLENEN HAYVANLAR İÇİN ÇİFTLİK KURDU

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