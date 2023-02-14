Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Sertab Erener, depremden etkilenen hayvanlar için çiftlik kurdu - Magazin haberleri

Sertab Erener'den depremden etkilenen hayvanlara yardım

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremler 10 ilimizi etkiledi. Deprem sadece insanları değil sokak hayvanlarını, ahır hayvanlarını ve barınakları da vurdu. Sertab Erener de depremden etkilenen hayvanlar için çiftlik kurdu

Giriş: 14.02.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Sertab Erener, depremden etkilenen hayvanlar için çiftlik kurdu - Magazin haberleri
Depremden etkilenen hayvanlar için çiftlik kurdu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı.

DEPREMZEDE HAYVANLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Binlerce kişinin yaşamını kaybettiği depremlerde sadece insanları değil sokak hayvanlarını, ahır hayvanlarını ve barınakları da vurdu. Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Sertab Erener de depremden etkilenen hayvanlar için kolları sıvadı.

Sertab Erener'in depremden etkilenen hayvanlar için çiftlik kurduğu ve güvenli bölgeye taşınmaları için harekete geçtiği öğrenildi.

Fotoğraflar: İHA, Instagram, AA

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
"Gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor"
Kabine AFAD'da toplanıyor! Gündemin tek maddesi deprem!
Kabine AFAD'da toplanıyor! Gündemin tek maddesi deprem!
Macar bakanın kızı Türkiye'de çalışmalara katıldı
Macar bakanın kızı Türkiye'de çalışmalara katıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.