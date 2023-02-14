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Ricky Martin: Gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor - Magazin haberleri

Ricky Martin: Gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu

Giriş: 14.02.2023 - 07:41 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Ricky Martin, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor" dedi.

  • "YARDIM ETMEK ZORUNDAYIZ"

    Şarkıcılığının yanı sıra 'UNICEF İyi Niyet Elçisi' olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, "Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız" ifadelerini kullandı ve UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.

    'Latin popunun kralı' olarak bilinen Ricky Martin, 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle şöhret kazanmıştı. Martin, Grammy ve Latin Grammy ödüllerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

  • DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDEN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJLARI

    Sinema tarihinin ünlü karakteri 'James Bond’u canlandıran İngiliz oyuncu, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler ve enkaz altında olanlar için destek mesajı paylaştı.

    Depremzedeler için yardım çağrısında bulunan Craig, Birleşik Krallık'taki on dört yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC) ile birlikte çalıştığını belirtti.

    Oyuncu, Türkiye ve Suriye'de milyonlarca insanın afetten etkilendiğini ve evlerinin artık güvenli olmadığını söyleyerek, bağış yapmanın önemine vurguda bulundu.

  • Bella Hadid, Instagram hesabından Türkiye haritası ile birlikte bir bilgilendirme metni yayımladı. Hadid, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    6 Şubat'ta Türkiye'nin güneyi ve Suriye'yi 7,8 büyüklüğünde bir deprem vurdu ve bu onlarca yıldır bölgeyi vuran en güçlü depremlerinden biri olarak kaydedildi. Bunu, siyasi istikrarsızlık ve mülteci krizinden zaten kırılgan olan bir bölgeyi sarsmaya devam eden güçlü artçı şoklar ve yıkım izledi.

    30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı deprem sonrası, hasar değerlendirilmeye devam ettikçe bu sayıların önümüzdeki günlerde ve haftalarda önemli ölçüde artması bekleniyor. Dondurucu soğuk, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını daha da karmaşık hale getiriyor.

    "DERİN BİR KEDER İÇİNDEYİM"

    Şu anda en vahim insani durum, bu felaketten önce bölgede yaşayan 4,5 milyon insanın en az 4,1 milyonunun zaten insani yardıma muhtaç olduğu kuzeybatı Suriye'de yaşanıyor. Mülteci kampları anında çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye ile Suriye arasındaki tek ikmal ulaşım yolu depremle yıkıldı.

    Bu inanılmaz ülkeler ve insanlar için derin bir keder içindeyim. Yakın gelecekte yapabileceğim daha çok şey düşünüyorum. Ancak şimdilik sizi bazı güvenilir kuruluşlarla baş başa bırakacağım. Sizi seviyorum.

    Ünlü model, ayrıca takipçilerinin yardım etmesini istediği kuruluşları UNICEF, Suriye'deki Beyaz Kasklılar, Suriye-Amerikan Tıp Derneği, Uluslararası Tıp Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak sıraladı.

  • ABD'li oyuncu Angelina Jolie, sosyal medya hesabından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış yapılması çağrısında bulundu.

    Angelina Jolie, Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kaybettiği kızının elini bırakmayan acılı babanın fotoğrafını ve yardım kampanyası linkini eklediği paylaşımında, "Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler" ifadelerini kullandı.

  • Depremlerde yaşamını yitirenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Kolombiyalı şarkıcı Shakira, takipçilerinin depremzedeler için UNICEF’e bağış yapmasını istedi.

    Shakira, 82.2 milyon takipçisinin bulunduğu depremlerin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yazdı.

    Ünlü şarkıcının paylaşımında 'Turkey' yerine 'Türkiye' yazması da ayrıca takdir topladı.

  • "KALBİM KIRIK"

    ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Instagram'daki 377 milyon takipçisiyle enkazdan kurtarılan bir çocuğun fotoğrafını ve UNICEF'in yardım kampanyası linkini paylaşarak, "Suriye ve Türkiye'deki depremden etkilenenler için kalbim kırık..." ifadelerini kullandı.

  • Model Gigi Hadid, Instagram'daki yaklaşık 77 milyon takipçisiyle UNICEF'in depremden etkilenen çocuklara yönelik yardım kampanyasını paylaştı. Hadid, "Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen herkes için üzgünüm..." ifadelerini kullandı.

    UNICEF'in bundan önceki afet yardım faaliyetlerindeki başarısına değinen Hadid, takipçilerini yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.

  • İtalyan oyuncu Michele Morrone, "#helpturkey" etiketiyle yardım çağrısı yaparak, deprem bağışı kabul eden kurumların sayfalarını sosyal medya hesabına taşıdı.

  • 'Yüzüklerin Efendisi'ndeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Elijah Wood, Twitter paylaşımında depremlerin harap edici olduğuna vurgu yaparak, "Kalbim, Türk ve Suriye halklarından yana..." dedi.

  • "ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

    ABD'li komedyen Ramy Youssef, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım kampanyası linkini sosyal medya hesabında paylaştı.

    Güney Koreli müzisyen Siwon Choi de Twitter hesabında, "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen yıkıcı depremlerde sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Özellikle ailesini kaybeden ve bu korku altında yaşayan çocuklar için üzülüyorum" yorumunu yaptı.

  • YARDIM KAMPANYASINA DİKKAT ÇEKTİ

    Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, Türkiye'ye destek mesajı verirken, "Herkesin iyi olması için dua ediyorum..." açıklamasını yaptı.

    ABD'li komedyen ve sunucu Jimmy Fallon, sunduğu 'The Tonight Show' programının başında UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki yardım kampanyasına dikkati çekti.

    Fallon, "UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve çok daha fazla ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar" dedi.

    İzleyenleri "unicefusa.org/tonightshow" adresi üzerinden bağış yapmaya çağıran Fallon, "En ufak yardım bile işe yarar." sözlerini paylaştı.

  • "TÜRK KARDEŞLERİMİN ACISINI PAYLAŞIYORUM"

    İngiliz solist Bailey May, Twitter hesabında kalbinin Türkiye ve Suriye ile birlikte olduğunu ifade etti.

    2014'te vizyona giren 'Birdman' filminin müziklerini besteleyen Grammy ödüllü Meksikalı davulcu Antonio Sanchez, Twitter'da, "Türkiye'deki deprem oldukça feci. Türk kardeşlerimin acısını paylaşıyorum..." ifadelerine yer verdi.

    Endonezyalı rock grubu 'Voice of Baceprot'un solisti Marsya Kurnia, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de olan afetten ötürü çok üzgün ve endişeliyiz. Türk halkının dirayetini kaybetmemesi ve güvende olmasını temenni ediyoruz" dedi.

  • Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, depremde zarar gören çocuklara yönelik UNICEF'in başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu. Sosyal medya hesabından UNICEF'in bağış kampanyası linkini paylaşan Jackman, "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında. Suriye ve Türkiye'deki çocuklara nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek için alttaki linki tıklayın" ifadelerini kullandı.

  • "KALBİM DEPREMDEN ETKİLENEN HERKESLE BİRLİKTE"

    ABD'li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da sosyal medya hesabındaki 145 milyon takipçisiyle depremden etkilenenlere nasıl yardım yapılacağına ilişkin bilgi veren bir içeriği paylaşarak, "Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte..." ifadelerini kullandı.

  • ABD'li oyuncu Jennifer Garner, İngiltere merkezli Save The Children'ın Türkiye ve Suriye için başlattığı bağış kampanyasını paylaşırken, "Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen 'Save The Children'ın insani yardım faaliyetini dikkate alın" mesajına yer verdi.

  • "BU YÜREK PARÇALAYICI"

    Portekizli fado müziği sanatçısı Mariza, sosyal medya hesabında Türkiye'deki deprem bağış kampanyalarına dair bilgileri takipçileriyle paylaştı.

    Bollywood'un ünlü yıldızlarından Alia Bhatt ise Türkiye'deki deprem haberini veren bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu yürek parçalayıcı..." mesajını yazdı.

  • "DEPREM HABERLERİNİ DUYUNCA YIKILDIM"

    İran asıllı ABD'li oyuncu Shohreh Aghdashloo, üzüntüsünü, "Türkiye ve Suriye'den binlerce masumun hayatını kaybettiği deprem haberlerini duyunca yıkıldım. Yalnız olmadıklarını bilmeliler. İnsanlık hala hayatta olduğu için dünyanın her yerinden yardım geliyor. Kalbim etkilenen herkesin yanında..." sözleriyle dile getirdi.

  • Hindistan asıllı İngiliz oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi, Anadolu Ajansı'nın Adana'da çektiği bir enkazın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

  • "AH TÜRKİYE, KALBİM..."

    Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye... Kalbim... Haberler çok kötü..." ifadelerini kullandı.

  • Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, sosyal medya hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.

  • "DUALARIMI YOLLUYORUM"

    3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel sosyal medya hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

  • Oscarlı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, AHBAP Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" ifadelerini kullandı.

  • 'Uzay Yolu' dizisinin oyuncularından George Takei, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen iki güçlü depremin yıkımı ve can kaybı karşısında dilim tutuldu ve harap oldum. Dünya, binlerce kurbana yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır..." paylaşımında bulundu.

    Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle..." sözleriyle dile getirdi.

  • "KALBİM SİZİNLE"

    İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle..." mesajını paylaştı.

  • İsveçli gitar virtüözü Yngwie Malmsteen de Twitter hesabında, "Dualarım, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla..." paylaşımında bulundu.

  • "TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"

    ABD'li heavy metal grubu 'Manowar'un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, "Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz..." mesajı paylaşıldı.

    Fotoğraflar: AA, İHA, DHA, AP, Reuters

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