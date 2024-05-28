Çağlar Söyüncü evlendi
Fenerbahçeli milli futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pekdemir ile hayatını birleştirdi. Düğüne katılan yeşil sahaların birçok yıldızı, meslektaşlarının mutluluğunu paylaştı
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Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz hafta pazartesi günü Serra Pekdemir ile nişanlanmıştı. Söyüncü ile Pekdemir, bir hafta sonra, yine bir pazartesi günü evlendi.
14 haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Çağlar Söyüncü, hazırlık maçları öncesinde dünya evine girerek büyük bir mutluluk yaşadı.
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Bodrum'da nikâh masasına oturan çiftin düğününe futbol dünyasından pek çok isim katıldı.
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Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Caner Erkin, Cenk Tosun, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci gibi yeşil sahaların yıldızları da düğündeydi.
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Düğün sonrası düzenlenen partide ünlü DJ Mahmut Orhan sahne aldı.
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Çağlar Söyüncü ile Serra Pekdemir'in bu mutlu günlerinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
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Rojin Tufan - Aren Kuzey Tufan - Ozan Tufan
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Şükran Ovalı - Caner Erkin - İrfan Can Kahveci - Cengiz Ünder
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Cenk Tosun - Ece Tosun
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Uğurcan Çakır - Kübra Çakır
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İrfan Can Kahveci - Gözde Kahveci