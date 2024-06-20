Çağla Şıkel ile Hafsanur Sancaktutan'ın tatil günlüğü

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların kapanması ve yaz mevsiminin başlamasıyla ünlü isimler de tatil beldelerine gitti. Bu isimler arasında yer alan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte tatile çıktı.