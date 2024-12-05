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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD Türkiye'ye Hyundai Assan’dan yönetici transferi - Otomobil Haberleri

        BYD Türkiye'ye Hyundai Assan’dan yönetici transferi

        BYD Türkiye, yönetim kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, en son Hyundai Assan'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Öncü Karaoğlan'ın, BYD Türkiye'de Bayi Yönetimi Direktörü olarak görevlendirildiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:29
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        BYD'ye Hyundai'den yönetici transferi
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        Türkiye'ye yatırım sürecini başlatan Çinli otomobil markası BYD, Türkiye yapılanmasını oluşturmaya devam ediyor.

        Yapılan açıklamaya göre, en son Hyundai Assan’da Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Öncü Karaoğlan, BYD Türkiye’de Bayi Yönetimi Direktörü olarak atandı.

        1981 yılında İzmir’de doğan Öncü Karaoğlan, eğitim hayatına İzmir Özel Türk Koleji'nde başladıktan sonra 2003 yılında Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Otomotiv sektörüne 2005 yılında Hyundai Assan ile adım atan Karaoğlan, kariyeri boyunca birçok önemli pozisyonda ve şirkette görev aldı.

        19 yıllık sektör deneyimine sahip Karaoğlan, profesyonel kariyerinde Satış ve Satış Sonrası Bölge Müdürlüğü, İş Geliştirme Müdürlüğü ve Filo Satış, Bayi Ağı Yönetimi ve İş Geliştirme gibi önemli görevlerde bulundu.

        Son olarak 2021 yılından itibaren Hyundai Assan’da Genel Müdür Yardımcılığı görevini sırasıyla Satış ve Pazarlama alanlarında yürüttü.

        Aralık ayı itibarıyla BYD Türkiye ekibine katılan Karaoğlan'ın, uzmanlık birikimiyle BYD Türkiye’nin tüm satış ve saha operasyonlarının yönetilmesi ve bayi yapılanmasına yönelik hedeflerine katkılar sağlayacağı öğrenildi.

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