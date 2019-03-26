Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Google, Facebook ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin daha fazla vergi ödemeleri için, "vadesi dolmuş" global kurumlar vergisi kurallarının gözden geçirilmesi çağrılarına destek verdi.



Washington'da konuşan Lagarde, hükümetlerin dijital şirketlerin faaliyet gösterdikleri birçok ülkede çok az vergi ödemeleri konusunda büyüyen endişelere tepki vermeleri gerektiğini ifade etti.



Lagarde, kurumlar vergisi isteminin global ekonomideki değişimleri yansıtamadığına yönelik birçok rapor sonrasında sistemin yeniden düşünülmesi gerektiğini belirtti.