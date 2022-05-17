Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla bugün trafik sigortası primlerinde zam yapıldı.

Karara göre trafik sigortası azami primleri haziran ayında mayıs ayına göre yüzde 25 yükselecek. Trafik sigortasında fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017'den bu yana tavan fiyat uygulanıyor. Bu tavan fiyat aylık olarak güncelleniyor.

Aylık zam oranı geçen yıl yüzde 1 iken bu yıl önce yüzde 1.5'e, ardından yüzde 2.25'e çıkarıldı.

Şubattaki yüzde 20 ve son yüzde 25'lik zamla beraber azami primler geçen yılın sonuna göre yüzde 60.3 artmış oldu.

KAZA YAPTIKÇA KADEME DÜŞÜYOR

Araçların sigorta primleri 7 kademeli olarak belirleniyor. Sıfır bir araç aldığında söz konusu otomobil 4. kademeden sigortalanıyor. Eğer üç yıl kaza yapılmazsa en ucuz tarife olan yedinci basamağa kadar çıkılıyor. Tam tersi bir şekilde kazaya karışılması durumunda ise daha yüksek ücretli kademelere geçiliyor. Sigorta ücretleri şehirden şehre değişiyor.

En büyük 5 şehirde Haziran 2022 itibarıyla otomobiller için azami primler:

(TL) 1 2 3 4 5 6 7 İstanbul 7.310 5.848 4.386 2.924 2.485 2.046 1.608 Ankara 7.103 5.683 4.261 2.841 2.415 1.989 1.563 İzmir 6.896 5.516 4.138 2.759 2.345 1.931 1.518 Bursa 7.103 5.683 4.261 2.841 2.415 1.989 1.563 Antalya 6.758 5.406 4.055 2.704 2.298 1.893 1.486

Son yapılan yüzde 25'lik zam ile beraber İstanbul'da azami miktarlar bin 608 ila 7 bin 310 TL arasında değişecek. Şehirler arası farkta o şehirdeki kaza sıklığı, kazaların içeriği (ağır/hafif hasarlı vs.) gibi kriterler etkili oluyor. Dolayısıyla İstanbul'da ödenen trafik sigortası primi her zaman diğer şehirlere göre daha yüksek oluyor.

İSTANBUL'DA 18.000'İ AŞACAK

Tabii bu primler özel araçları kapsıyor. Çok daha uzun süre kullanılan taksiler için ayrı miktarlar belirleniyor. Haziran itibarıyla son yapılan zamlarla taksi sahipleri için azami primler İstanbul'da 5 bin 298 TL ile 18 bin 921 TL arasında değişecek.

En büyük 5 şehirde Haziran 2022 itibarıyla taksiler için azami primler:

(TL) 1 2 3 4 5 6 7 İstanbul 18.921 15.138 11.353 7.569 6.811 6.055 5.298 Ankara 18.386 14.709 11.031 7.355 6.619 5.884 5.149 İzmir 17.851 14.280 10.710 7.140 6.426 5.713 4.999 Bursa 18.386 14.709 11.031 7.355 6.619 5.884 5.149 Antalya 17.494 13.995 10.496 6.998 6.298 5.598 4.899

Sektör temsilcileri üst kademelerin daha ucuz olmasına rağmen özellikle İstanbul'da sık kazaya karıştıkları için taksilerin büyük bir bölümünün en pahalı 2 kademeden fiyatlandırıldığını belirtti.