Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla bugün trafik sigortası primlerinde zam yapıldı.
Karara göre trafik sigortası azami primleri haziran ayında mayıs ayına göre yüzde 25 yükselecek. Trafik sigortasında fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017'den bu yana tavan fiyat uygulanıyor. Bu tavan fiyat aylık olarak güncelleniyor.
Aylık zam oranı geçen yıl yüzde 1 iken bu yıl önce yüzde 1.5'e, ardından yüzde 2.25'e çıkarıldı.
Şubattaki yüzde 20 ve son yüzde 25'lik zamla beraber azami primler geçen yılın sonuna göre yüzde 60.3 artmış oldu.
KAZA YAPTIKÇA KADEME DÜŞÜYOR
Araçların sigorta primleri 7 kademeli olarak belirleniyor. Sıfır bir araç aldığında söz konusu otomobil 4. kademeden sigortalanıyor. Eğer üç yıl kaza yapılmazsa en ucuz tarife olan yedinci basamağa kadar çıkılıyor. Tam tersi bir şekilde kazaya karışılması durumunda ise daha yüksek ücretli kademelere geçiliyor. Sigorta ücretleri şehirden şehre değişiyor.
En büyük 5 şehirde Haziran 2022 itibarıyla otomobiller için azami primler:
Son yapılan yüzde 25'lik zam ile beraber İstanbul'da azami miktarlar bin 608 ila 7 bin 310 TL arasında değişecek. Şehirler arası farkta o şehirdeki kaza sıklığı, kazaların içeriği (ağır/hafif hasarlı vs.) gibi kriterler etkili oluyor. Dolayısıyla İstanbul'da ödenen trafik sigortası primi her zaman diğer şehirlere göre daha yüksek oluyor.
İSTANBUL'DA 18.000'İ AŞACAK
Tabii bu primler özel araçları kapsıyor. Çok daha uzun süre kullanılan taksiler için ayrı miktarlar belirleniyor. Haziran itibarıyla son yapılan zamlarla taksi sahipleri için azami primler İstanbul'da 5 bin 298 TL ile 18 bin 921 TL arasında değişecek.
En büyük 5 şehirde Haziran 2022 itibarıyla taksiler için azami primler:
Sektör temsilcileri üst kademelerin daha ucuz olmasına rağmen özellikle İstanbul'da sık kazaya karıştıkları için taksilerin büyük bir bölümünün en pahalı 2 kademeden fiyatlandırıldığını belirtti.
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