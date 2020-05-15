Oyun dünyasında merakla beklenen gün geldi çattı ve efsane oyun ücretsiz oldu. Rockstar Games tarafından 2013 yılında yayınlanan Grand Theft Auto V (GTA 5),dün akşam Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.
Türkiye’de satış fiyatı 169 TL olan GTA 5, 1 hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunu indiren kullanıcılar Grand Theft Auto V: Premium Edition içeriğine ömür boyu sahip olmuş olacak. GTA V, 14 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 1 hafta boyunca ücretsiz olarak kütüphanelere eklenebilecek.
17 Eylül 2013 tarihinde piyasaya çıkan Grand Theft Auto serisinin beşinci oyunu olan GTA 5, o günden bu yana ilk defa ücretsiz olduğunu da belirtmekte fayda var. 7 yıldır popüleritesini korumayı başaran oyun, bu süreçte pek çok ödül de kazanmıştı.
GTA 5’e ücretsiz olarak sahip olmak için öncelikli olarak Epic Games’in internet sitesine girip, hesap oluşturmak veya mevcut hesabınızla giriş yapmak gerekiyor. Ardından Epic Games başlatıcısını (launcher) yükleyip, kütüphane bölümüne girilerek, GTA 5 ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Windows için GTA 5 sistem gereksinimleri
Minimum
Önerilen
İşletim SistemiWindows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2* (Vista işletim sistemi için *NVIDIA video kartı önerilir)
İşletim SistemiWindows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
İşlemciIntel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40 GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci (4 CPU) @ 2.5 GHz
İşlemciIntel Core i5 3470 @ 3.2 GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4 GHZ (8 CPU)
Bellek4 GB RAM
Bellek8 GB RAM
Video KartıNVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1 GB (DX 10, 10.1, 11)
Video KartıNVIDIA GTX 660 2 GB / AMD HD7870 2 GB
Ses Kartı%100 DirectX 10 uyumlu
Ses Kartı%100 DirectX 10 uyumlu
Hard Disk alanı90 GB
Hard Disk alanı90 GB
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