Butik otelde yangın! 3 kişi tedaviye alındı!

Balıkesir'de, Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi sahilinde, Yahya Yavuz'a ait butik otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KAFE BÖLÜMÜNE SIÇRADI

AA'da yer alan habere göre işletmeci Yavuz ile çalışanların söndürmek için müdahale ettiği yangın büyüyerek otelin önündeki kafe bölümüne de yayıldı.