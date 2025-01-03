Bursa'da otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 2. Buluş Sokak'ta, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralanan ve isminin Fatma Elif K. (25) olduğu belirlenen genç kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Fatma Elif K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma çalışma başlattı.