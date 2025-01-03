Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın öldü | Son dakika haberleri

        Bursa'da otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın öldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 04:37 Güncelleme: 03.01.2025 - 06:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilde ağır yaralı bulunan genç kadın kurtarılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 2. Buluş Sokak'ta, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yaralanan ve isminin Fatma Elif K. (25) olduğu belirlenen genç kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Fatma Elif K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Siyaset dünyasından taziye mesajları
        Siyaset dünyasından taziye mesajları
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Habertürk Anasayfa