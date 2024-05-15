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        Haberler Magazin Burak Sergen'den Aziz Yıldırım'a destek - Magazin haberleri

        Burak Sergen'den Aziz Yıldırım'a destek

        Ünlü oyuncu Burak Sergen, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı için aday olan Aziz Yıldırım'a destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:48
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        Ünlü oyuncudan Aziz Yıldırım'a destek
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        1998 - 2018 arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Aziz Yıldırım, 8 - 9 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adayı olduğunu açıkladı.

        Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını duyurduğu basın toplantısına oyuncu Burak Sergen de katıldı. Sergen, Yıldırım ile yer aldığı fotoğrafına; "Efsane başkanımızı desteklemeye geldik" notunu düştü.

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        #Burak Sergen
        #aziz yıldırım

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