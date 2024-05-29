Bulls Yatırım Ankara'da yeni ofis açtı

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Borsa aracı kurumlarından Bulls Yatırım, Ankara’da yeni şubesini yatırımcılarla buluşturdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Çukurambar YDA Center'da yer alan modern ve teknolojik donanımlı ofis, yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete girdi.

Açılış töreninde konuşma yapan Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, "Ankara’daki yeni şubemizi YDA Center’da açarak yatırımcılarımıza daha konforlu ve erişilebilir bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yeni ofisimizle birlikte, yatırımcılarımızın finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olmayı sürdüreceğiz. Şubeleşme stratejimiz, Türkiye genelindeki tüm yatırımcılara ulaşmamızı ve onlara birebir danışmanlık hizmeti sunmamızı sağlayacak" dedi.

REKLAM "ŞUBE AÇMAYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ" Kemal Akkaya, ayrıca şubeleşmeye verdikleri önemin altını çizerek, "Bulls Yatırım olarak, her bölgede yatırımcılarımıza en iyi hizmeti sunmak için şubeler açmaya büyük önem veriyoruz. Yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bireysel müşteri danışmanlığına verdiğimiz önemle onların finansal başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yeni ofisimiz, Ankara’daki yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmemiz için büyük bir fırsat. Teknolojik altyapımız ve deneyimli kadromuzla, yatırımcılarımızın finansal başarılarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.