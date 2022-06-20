'Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim'

Bülent Ersoy, Ankara'daki bir açılışa katıldı. Ersoy, etkinlik sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl babası Fikret Erkoç'un vefatıyla sarsılan Ersoy'un, babasını defnederken mezar başındaki sözleri uzun süre konuşulmuştu. Usta sanatçı konuyla ilgili olarak, "Canım babacığım çok zayıftı, kısa boyluydu. Kabristanda 'ben buraya sığamam' dedim. Yanımdaki Fevzi Bey de 'sana büyüğünü yapacağız' dedi. Ben hiç bakmıyorum sosyal medyada neler oluyor, işim olmaz benim." ifadelerini kullandı.

'MEZAR YERİM BELLİ'

Ersoy, kendisine yöneltilen "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusuna da, "Sayın İçişleri Bakanı'mız istirham ettim. Evet mezar yerim belli." yanıtını verdi.

Sanatçı, mezarın konumuyla ilgili ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

NELER OLMUŞTU?

Evinde düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, geçtiğimiz yıl ekim ayında hayata veda etmişti. 2020'de annesini kaybeden ünlü sanatçı, bu kez de babasının ölümüyle sarsılmıştı.

Babasını Karacaahmet Mezarlığı'na defneden Ersoy'un o anlarda menajeri Fevzi Siverek ile arasında geçen diyaloğu sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BEN STANDARDA SIĞMAM Kİ"

Kazılan mezarı göstererek yanındaki menajerine, "Çok dar değil mi?" diye soran ve "Standart" cevabını alan Ersoy'un, "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki." sözleri çok konuşuldu.

Siverek ise, "Seninkini daha büyük yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan bu diyalog, milyonlarca kişi tarafından paylaşılarak izlendi.