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Bülent Ersoy'dan 'taksi' tepkisi: Bu ne biçim işmiş!

Geçtiğimiz hafta Nişantaşı’nda taksi bulmakta zorlanan ve bu kez modacısının aracıyla mağazaya gelerek sorunu çözen Bülent Ersoy, konuyla ilgili konuştu. 'Diva', "Bekle bekle taksi gelmedi. Bu ne biçim işmiş, şaşkın kaldım! Olacak iş değil. Niye bu taksilere böyle bir şey oldu? Yarım saat kadar bekledim" ifadelerini kullandı

30.12.2021 - 12:28 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bülent Ersoy (69), önceki gün kostüm provası için geldiği Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Modacı Gülşah Saracoğlu'nun mağazasına gelen Ersoy, aracından ineceği sırada gazetecilerle karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.

  • Sorularını yanıtsız bırakarak, modaevine doğru yönelen Bülent Ersoy, muhabirlerin, "Küs müyüz?” sözlerine “Ne münasebet!” karşılığı verdi. Asansöre binen Ersoy, üst kata çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

  • "BU NE BİÇİM İŞMİŞ!"

    Geçtiğimiz hafta Nişantaşı’nda taksi bulmakta zorlanan ve bu kez modacısının aracıyla mağazaya gelerek sorunu çözen ünlü isim, konuyla alakalı konuştu.

    Bülent Ersoy, “Bekle bekle taksi gelmedi. Bu ne biçim işmiş, şaşkın kaldım! Olacak iş değil. Niye bu taksilere böyle bir şey oldu? Yarım saat kadar bekledim. 'Başlarım' dedim sizin taksinize de... Tabii yine taksi kullanırım. Bugün Gülşah beni aldırdı." ifadelerini kullandı.

  • "BİR KONUŞMADIĞIMIZ ASANSÖR KALMIŞTI"

    Yeni yıldan sağlık dileyen Ersoy, “Bu sene aşk olsun mu?” sorusuna ise kahkaha attı. "Evet efendim. Bunlar nazik işler." diyen Bülent Ersoy, sözlerini, "Bir konuşmadığımız asansör kalmıştı, onu da yaptık." diyerek, noktaladı.

  • HAYATI FİLM OLUYOR!

    Öte yandan 'Diva' lakaplı sanatçı, hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini duyurmuştu. Bülent Ersoy, henüz yapımcılarıyla masaya oturmadığı için gençliğini ve şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda bir düşüncesinin olmadığını söylemişti.

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