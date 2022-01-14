Yaşananlardan sonra 'Diva'dan ilk paylaşım

Sosyal medyada, sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak, kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer almıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, dün söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.
'Diva' lakaplı sanatçı, yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Olaydan sonra ilk kez paylaşımda bulunan Ersoy, Anıtkabir ziyaretinde çekilen video ve fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.
"YİNE GELECEĞİM"
Bülent Ersoy, gönderisinde, "İçimde yaşattığım büyük Atatürk sevgisini her zamanki gibi yine kendimi bir nebze de olsa rahatlatabilmek amacıyla huzurlarınıza geldim. Yine geleceğim, yine geleceğim..." dedi.
Ersoy'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Yüce Ata'm... Zaatilinizin yaşadığı yıllara ne yazık ki yaşım gereği yetişemediğim için sizlere sanatımla hizmet veremememin ve de bizzatihi ellerinizden öpememenin eksikliği ile hissettiğim derin teesürlerimi bugünkü ziyaretimle içimde yaşattığım büyük Atatürk sevgisini her zamanki gibi yine kendimi bir nebze de olsa rahatlatabilmek amacıyla huzurlarınıza geldim. Bilesiniz ki dünlerde olduğu gibi bugün ve yarınlar da yine geleceğim. Yine geleceğim, yine geleceğim... Yüce Allah mezarınız başında okumuş olduğum dualarımı inşallah dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyler. Mekanınız cennet, ruhunuz şa'd olsun. 'Ne Mutlu Türk'üm diyene!'
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