Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı kaç gün? soruları Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde soruluyor. 24 Nisan'da başlayan Ramazan ayının sonunda İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Ramazan ayı ile ilgili bir diğer soru da Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı üzerine. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Son haftalarda haftasonları ve resmi tatillerde büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Ramazan Bayramı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
BUGÜN AREFE Mİ? BAYRAM NE ZAMAN?
24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında son oruç, 23 Mayıs'ta yani bugün tutuluyor. Bugün 2020 Ramazan Bayramı'nın arefe günü. Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Yarın başlayacak Ramazan Bayramı 3 gün sürecek. Ramazan Bayramı tatili de 3 günlük olacak.
23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi
24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün
26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın ardından Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.
30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün
1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün
2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün
3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün
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