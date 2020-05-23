Arefe günü mesajları, bugün idrak edilen Ramazan Bayramı arefesi için gündemde. Bugün son oruçlar tutuluyor, yarın ise Ramazana Bayramı'nın ilk günü. İşte bayrmaı müjdeleyen arefe günü için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en özel mesajlar...

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2020

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.