Güney Koreli Samsung’un Galaxy Fold’u ve Çinli Huawei’in Mate X’i akıllı telefonlara yeni bir bakış ve kullanım açısı eklediği katlanabilir cihaz pazarında ilginç bir tasarım daha ortaya çıktı.

Çinli teknoloji firması TCL, geliştirdiği katlanabilir ekranlı yeni telefonunun prototipini tanıttı.

Toplamda 10 inçlik ekranı bulunan bu katlanabilir telefonun diğer katlanabilir ekranlı telefonlardan en önemli farklı ise ekranının üçe katlanabilmesi.

Bir parçası tek yönlü, diğer parçası ise çift yönlü (hem içe hem de dışa) katlanabilen TCL’nin bu telefonun ekranı üç parçalı bir gövdeden oluşuyor.

4 ARKA KAMERA VAR, KULAKLIK GİRİŞİ YOK

Teknik özelliklerinin detayları ve ne zaman piyasaya çıkacağı (veya çıkıp, çıkmayacağı) henüz açıklanmayan bu ilginç telefonun katlanma mekanizmasında ise kelebek menteşe sistemi kullanılmış.

Tamamen açıldığında bu üç parçalı gövde yaklaşık 10 inçlik ekran deneyimi sunuyor. 4 arka ve 1 ön kamera barındıran TCL’nin üçe katlanabilen akıllı telefonunda, USB-C şarj bağlantı noktası bulunuyor. Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi ise bulunmuyor.