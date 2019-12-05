05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda akıllı telefon ve telsizlerden oluşan 11 farklı cihazın ‘güvensiz’ olduğunu tespit etti.
Aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının da bulunduğu bu cihazların satışını yasaklayan BTK, piyasada bulunan sözkonusu ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Kurum, internet sitesinde güvensiz olarak tespit edilen bu telefon markalarının modellerini ve fotoğraflarını da yayınladı.
AMAN DİKKAT HÂLÂ SATIYORLAR!
BTK'nın 27 Kasım 2019 tarihinde satışını yasaklayıp, toplatma kararı almasına karşın, listede yer alan bazı telefon modelleri Türkiye'deki popüler e-ticaret sitelerinde hâlâ satılmaya devam ediyor. Bu yüzden aşağıdaki listede yer alan cihazların BTK'ın uyarısı doğrultusunda kesinlikle alınmaması gerekiyor.
BTK’nın “Güvensiz Olduğu Tespit Edilen Cihazlar” başlığıyla yaptığı kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.”
İŞTE GÜVENSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN CİHAZLAR
BTK'nın 27 Kasım 2019 tarihinde satışını yasaklayıp, toplatma kararı almasına karşın, Türkiye'deki popüler e-ticaret sitelerinde bile hala satılmaya devam eden ve aralarında Xiaomi MI 5S, BB Mobile B1280, Concord C5, Quatro Q11, KAAN N1'in de yer aldığı o telefon ve telsiz modelleri şunlar:
|Sorumlu Firma
|Cihaz türü
|Marka
|Model
|Başarı Ticaret
|Mobil Telefon
|KAAN
|N1
|Baofeng İletişim
|Amatör El Telsizi
|BAOFENG
|UV-5R
|Baofeng İletişim
|UHF El Telsizi
|BAOFENG
|BF-888S
|Evo Bilgi Teknolojileri
|Mobil Telefon
|XIAOMI
|MI 5S (2015711-A7)
|Ankacel Bilişim
|Mobil Telefon
|CONCORD
|C5
|Mars Telsiz
|Alçak Güçlü Telsiz
|SFE
|S780
|Loca Telekom
|Mobil Telefon
|BB MOBILE
|B1280
|Erkayasan Telekom
|Mobil Telefon
|QUATRO
|Q11
|Ritera Teknoloji
|Alçak Güçlü Telsiz
|YANTON
|T-328PMR
|Ritera Teknoloji
|Alçak Güçlü Telsiz
|RITERA
|M-446
|Mars Telsiz
|Alçak Güçlü Telsiz
|MARS
|MARS PRO-446
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