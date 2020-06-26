Güney Koreli teknoloji şirketi LG Electronics (LG),İngiltere merkezli Meridian Audio ile gerçeğe yakın sesle dinleme deneyimi sunan iki yeni LG TONE Free kablosuz kulak içi kulaklığını (HBS-FN6 ve HBS-FN4) pazara sunuyor.
LG HBS-FN6, LG tarafından sektöre ilk olarak sunulan, kulak içi kulaklıklardaki bakteri ve mikropları şarj ettikçe ortadan kaldıran, UVnano kılıfa sahip. Yeni kanal tipi tasarımıyla kulağa daha rahat uyum sağlayan kulaklılarda, mat siyah ve parlak beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğini bulunuyor.
LG’nin yeni kulaklıklarında, Meridian'ın 25 yıllık deneyiminin bir ürünü olan Digital Signal Processing tarafından desteklenen HSP (Kulaklık Mekansal İşleme) teknolojisi bulunuyor. Meridian tarafından geliştirilen bu teknoloji, gerçek hoparlörleri dinleme deneyimini simüle ederek, kullanıcılara bozulmamış netlikte vokaller sunuyor.
Her iki TONE Free modeli, Meridian tarafından geliştirilen ve özelleştirilmiş EQ ses ayarlarına sahip: vokal performanslarına daha fazla netlik için Tiz Boost ve daha geniş alan hissi için etkileyici, Bass Boost. Kulaklıklarda yer alan “Ortam Sesi Modu” ise, kullanıcıların bir düğmeye basarak etraflarında neler olduğunu duymasını sağlıyor.
ŞARJ VE HİJYEN KUTUSU…
LG TONE Free’nin HBS-FN6 modeli, korunaklı saklama, şarj ve gelişmiş hijyen için LG'nin yenilikçi UVnano şarj kutusu ile birlikte satılıyor. Kulaklığın kompakt şarj kutusu, 5 dakikalık şarjdan sonra 1 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Her iki model de, tam şarjlıyken 6 saatlik kullanım süresi sağlıyor. UVnano şarj kutusu ise, 3 tam şarj sağlayarak bu süreyi 18 saate kadar çıkartıyor.
Yapılan çalışmaların kulak içi kulaklıkların mutfak kesme tahtasından daha fazla bakteri barındırabildiği ve potansiyel kulak enfeksiyonlarına yol açtığını gösterdiği belirtilen LG’den yapılan açıklamada, yeni kulaklığın hijyen özelliği ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:
“Dahili ultraviyole ışığı kullanan LG’nin ince şarj kutusu, E. coli ve S. aureus’nin yüzde 99.9'unu toksik olmayan, hipoalerjenik silikon kulak jelinden ve iç bölümünden temizleyerek dinleyicilerin kulaklarının daha hijyenik olmasını sağlıyor.”
ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA SATIŞA ÇIKACAK
Yeni LG TONE Free’nin her iki modeli de, egzersiz yaparken sıçrayan suya, yağmura ve terlemeye karşı koruma sağlamak için IPX4 dereceli dayanıklılığa sahip. Hem HBS-FN6 hem de HBS-FN4, bağlı bir akıllı telefonda Google Assistant veya Siri'ye kolay ses erişimi için Sesli Komut özelliğini de barındırıyor.
Her kulaklıkta bulunan sezgisel dokunmatik komutlar, dinleyicinin telefona ulaşmadan ses seviyesini değiştirmesini, çalan müziği duraklatmasını, atlamasını ve kontrol etmesini sağlıyor.
Her iki LG TONE Free modeli de, önümüzdeki aylardan başlayarak önce Avrupa ve Amerika pazarlarında satışa çıkacak, ardından diğer bölgelerde piyasaya sürülecek.
Temel Özellikler
Kulaklık Boyutu: 16.1 x 32.77 x 25.0mm
Şarj Kutusu Boyutu: 54.6 x 54.6 x 27.5mm
Pil Kapasitesi: Kulaklık 55mAh x 2, kutu 390mAh
Hızlı Şarj Süresi: Her 1 saat için 5 dakika
Pil Ömrü: Konuşma 5 saat, oyun 6 saat, kulaklık + kutu 18 saat
Bağlantı: Bluetooth 5.0 (Tekli eşleşme)
Speaker: 2 Layered Dynamic
Mikrofon: 2 çıkış
Uyumluluk: Android / iOS
Bluetooth Audio Codec: SBC / AAC
Renk: Şık Siyah /Modern Beyaz
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