Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu

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28 Kasım'da el konulan Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi ve GRI Sigorta AŞ'deki durumu değerlendirmek için toplanan 4 kurum iki şirkette tespit edilen şirketlerin içini boşaltma anlamına gelebilecek gelişmeleri aktarırken durumun vahametini de ortaya koydular. Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, varlıkları yükümlülüklerinin yarısını bile karşılayamadığı için el konulan iki sigorta şirketinin büyüklük açısından sistemin binde 3'ü olduğunu belitti. Menteş özkaynak kârlılığı açısından tarihinin en iyi dönemlerinden birisini yaşayan sigorta sektöründe yaşananların bu iki şirkete özel olduğunu risk unsuru taşıyan başka bir şirket bulunmadığının altını çizdi.

İŞTE 125 BİN KİŞİ İÇİN ALINAN ÖNEMLİ KARAR!

SEDDK, Türkiye Sigorta Birliği ve Güvence Hesabı ile TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, iki şirketin batması nedeniyle mağdur olan içlerinde edinilen bilgilere göre İstanbul Metrosu'nun da bulunduğu 125 bin vatandaş ve kurumun davam eden hasarlarının şirket malvarlıklarından karşılanmasını kararlaştırdı. İki şirketin ağırlıklı kasko olmak üzere devam eden hasar sayısı şu anda 8 bin civarında. Geri kalan poliçeler iptal olacak. Vatandaşlar yeniden sigorta yaptırmak istediklerinde ise Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tavsiye kararı ile sigorta şirketleri geri kalan sigorta süresini yüzde 50 indirimi kesecekleri poliçe ile tamamlanmasını sağlayacak. Şu andaki hasarlar ödendikten sonra geriye kalan olursa vatandaşa zararı karşılığı ödeme yapılacak.

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YASA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Henüz tamamlanmayan incelemeler sonucunda oluşabilecek zararın giderek arttığını belirten Menteş, bu zarara sebebiyet veren yönetim kurulu üyelerinin şu anda şahsi sorumluluklarının bulunmadığını yargılamaların Türk Ticaret Kanunu genel hükümleri baz alınarak sürdürüldüğünü belirterek, bundan sonraki süreçte benzer olayların yaşanmaması için yasal çalıma yapıldığını söyledi. Bu çalışma sonucu sigorta şirketi yönetim kurulu üyeleri de sigorta şirketinin faaliyetlerinden aynı bankalar gibi malvarlıkları ile şahsi sorumlu olacak. Menteş ayrıca şirketlerin bundan sonraki süreçte daha iye denetlenmesi için SEDDK'nın görevlerini belirten 20'inci maddenin acilen değişmesi ve SEDDK'nın hangi halde devreye girerek müdahalede bulunmasını daha da köşeli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Diğer yandan şu anda sadece başta trafik sigortası olmak üzere zorunlu sigortalarda devreye girecek şekilde yapılanmış Güvence Hesabı'nın kapsamının genişletilip bu tip iflaslarda da devreye girmesini sağlayacak bir düzenleme de yapılıyor.

NAKİT DÖNGÜSÜNDEN FAYDALANMAK İÇİN

Bazı grupların para toplayarak sigortacılığın pozitif nakit döngüsünden faydalanmak istediklerini kaydeden Menteş el konulan iki şirketin de bu tipten şirketler olduğunun altını çizdi.

Güvence Hesabı Genel Müdürü Abdullah Kara da sigorta şirketleri yerine portföy yönetim yetkisinin kendilerine verildiğini belirterek "Zararın üçte birlik kısmının şirketlerin malvarlığından karşılanması düşünülüyordu ancak hasar incelemelerini yaparken gördük ki durum daha karışık. Bazı hasar ödemelerinin abartılı olduğunu, bazı alanlarda yoğunlaştığını gördük" dedi. Kara, böylece şirketlerin içini boşaltma girişimi olduğunu kabul etti.

YARISINI TSB ÜYESİ ŞİRKETLER KARŞILAYACAK

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen de iki şirkete el konulmasının ardından aldıkları kararın öncelikle yeni sigortalı arzını önlemek ve mevcut sigortalıları ise güvenli bir alana tahliye etmek amaçlı olduğunu anlattı. Gülen sigorta şirketlerinin hiç bir yasal zorunluluğu olmadan bu fedakârlıkta bulanmalarının takdir edilmesi gerektiğini belirtti.