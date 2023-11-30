Bu insanların bağımlı olduğu şeyler sizi hayretler içerisinde bırakacak

Bu takıntısı için bu zamana kadar 40'tan fazla fön makinesi aldı ve her ay 15 bin doların üzerinde elektrik faturası ödüyor. Lori bunun tehlikeli bir takıntı olduğunu biliyor; saatlerce çalışan cihaz ani bir şekilde alev alabilir ve bir yangına yol açabilir. Lori, bunu dikkate aldığını ama bunun onun için bir bağımlılık olduğunu söylüyor.