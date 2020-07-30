Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Geçtiğimiz günlerde kamu bankalarının bazı otomobil firmalarını düşük faizli kredi paketinden çıkarması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bankalardan yapılan açıklamada, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault ve Toyota'nın fiyatlarını artırdıklarını gerekçesi ile kampanyadan çıkarıldıkları belirtilmişti.

Önceki gün ise, Habertürk'ün söz konusu markaların hangi modelinde ne kadarlık fiyat artışı olduğuna yönelik haberi büyük ses getirdi.

Hazırladığımız listede, kamu bankalarının faiz kampanyasının dışında kalan 6 markanın satışa sunduğu modellerdeki 7 aylık fiyat değişimlerini ayrıntılı olarak aktarmıştık.

Fiyatların yükselmesindeki başlıca neden döviz kurlarındaki hareketlilik olarak göze çarparken, bazı modellerde ise tüketiciye yansıyan zam oranının daha fazla olmasının ardında Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) baremleri bulunuyor.

YÜZDE 60 ÖTV'YE ÇIKTILAR

Bu durumu örnekler ile açıklamak gerekirse, Honda Civic'in 1.5 VTEC Turbo Executive Plus AT versiyonu Ocak ayında 193 bin 400 TL'den alıcı buluyordu.

Bu fiyat seviyesi yüzde 50 ÖTV diliminde bulunurken, araca 7 ay içinde gelen yüzde 12.2 oranındaki artış liste fiyatını 217 bin 38 TL seviyesine çıkardı ve çıplak fiyatı 120 bin TL'yi aşan Civic'in bu versiyonu yüzde 60'lık ÖTV dilimine girerek 231 bin 400'den satılır oldu.

Yani, Honda'nın söz konusu modelindeki 7 aylık zammın 14 bin 362 TL'lik kısmı ÖTV'de bir üst dilime çıkmasından kaynaklandı.

Civic HB Sport + modelinde de benzer bir durum ortaya çıkıyor. Ocak ayında 196 bin 860 TL'den satılan bu araç, Temmuz ayında 235 bin 100 TL'lik liste fiyatı ile bayilerde yer alıyor.

Fakat, Ocak ayındaki fiyatı ile yüzde 50 ÖTV diliminde yer alan Civic'in bu versiyonu, gelen zamlar ile birlikte yüzde 60'lık vergi dilimine girdi.

Eğer vergi dilimi değişmeseydi ve yüzde 50 ÖTV'de kalsaydı, bu aracı 220 bin 500 TL'den almak mümkün olacaktı. Rakamlar, Civic HB Sport + modelinin güncel fiyatının içindeki 14 bin 600 TL'lik kısmın vergi dilimi değişikliğinden kaynaklandığını gösteriyor.

14 BİN 150 TL ÖTV'DEN GELDİ

Aynı durum Renault'da da geçerli. Clio HB 1.0TCe Joy Benzin Otomatik 100 bg modelinin Ocak 2020 fiyatı 118 bin 700 TL iken, bu aracın Temmuz 2020 fiyatı ise gelen zam ile birlikte 145 bin 650 TL'ye çıkıyor.

Fakat, araca yapılan zam ÖTV dilimini yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardığı için, Clio'nun bu versiyonunun fiyatı 4 bin 150 TL daha artarak 149 bin 800 TL'ye ulaşıyor.

Megane Sedan'ın 1.3 TCe Icon benzin otomatik 140 beygirlik versiyonundaki fiyat artışının da bir kısmının ÖTV diliminin yükselmesine bağlı olduğunu belirtmek gerek.

Söz konusu modelin Ocak 2020 fiyatında ÖTV dilimi yüzde 50 iken, Temmuz 2020 fiyatı ise yüzde 60 diliminde yer alıyor. Rakamlar, bu modelde tüketiciye yansıyan zammın 14 bin 150 TL’lik tutarının vergi dilimi değişikliğinden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

EN DOLU PAKETİ ÜST VERGİ DİLİMİNE ÇIKTI

Türkiye'de üretim yapan Toyota'nın da bazı modelleri de aynı durumdan etkilendi.

Örneğin, Corolla hibrit Passion X-Pack e-CVT modelinde, Ocak fiyatı 218 bin 350 TL iken, Temmuz fiyatı 269 bin 150 TL olarak açıklanıyor.

7 ayda yüzde 23 zam geldiği görülen bu modelde, ÖTV dilimi yüzde 50'den yüzde 60'a çıktığı için, fiyat artışının yaklaşık 7 puanlık kısmının ÖTV artışından kaynaklandığı ortaya çıkıyor.

Corolla'nın 1.6 Passion X-Pack e-CVT versiyonu ile C-HR modelinin de en üst donanım paketinde durum benzer.

Sonuç olarak, yukarıdaki örneklerden de görüldüğü gibi, ÖTV'de uzun bir süredir aynı kalan matrah değerlerinin, artan kurlar ile birlikte araçları bir üst vergi dilimine çıkardığını ve tüketiciye yansıyan zamların tutarını artırdığını söyleyebiliriz.