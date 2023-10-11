Bu 5 kişilik tipleri stresle başa çıkmada en iyisi! Siz hangi tip özellik taşıyorsunuz?

Dışadönüklük

Dışadönüklükte daha yüksek puan alan kişiler, sosyal etkileşimleri oldukça ödüllendirici bulma ve daha fazla sosyal aktiviteye katılma eğilimindedir. Araştırmanın yazarları, daha dışa dönük bireylerin daha fazla sosyal desteğe sahip olduğunu ve bunun da stresli deneyimleri tamponlayabildiğini öne sürdü.

Araştırmacılar ayrıca dışadönüklüğü yüksek kişilerin stresin olumlu yönlerine odaklanma olasılığının daha yüksek olduğunu da belirtti. Örneğin, taşınan biri, yeni mahallesindeki güzel restoranlara ve mağazalara, taşınmanın getirdiği zorluklardan daha fazla dikkat edebilir. Arkadaşımın, saldırının tehlikesi ve şiddeti yerine, soyguncu olabilecek kişilerle savaştığı gerçeğine odaklanıp odaklanmadığını merak etmeliyim.