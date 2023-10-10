Bu belirtileri sakın göz ardı etmeyin! İşte depresyonda olduğunuzun işaretleri
Salgın öncesi akıl sağlığı farkındalığı ve savunuculuğuna dair fısıltılar bile sosyal medyada ortaya çıkıyordu. Pek çok insanın her zamankinden daha izole hissettiği bir dönemden neredeyse iki yıl sonra, depresyona girme eğilimleri daha da artmış durumda. Depresyonda olduğunuzu gösteren işaretlere kulak vermek ruh ve beden sağlığınız açısından oldukça önemli. İşte depresyon belirtileri…
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Depresyon en iyi bilinen zihinsel sağlık sorunlarından biridir ve kesinlikle hafife alınacak bir durum değildir. WebMD'e göre tedavi edilmediğinde, depresyonu olan her 10 kişiden biri intihar nedeniyle ölmektedir. Depresyon belirtileri her zaman doğrusal değildir ve doğası gereği sinsi olabilir. Açıkçası göz ardı edilmemesi gereken pek çok depresyon belirtisi var.
İşte depresyonun göz ardı etmemeniz gereken belirtileri…
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Tükenmişlik
Yorgunluk, göz ardı edilmesi çok kolay olan bir depresyon belirtisidir. Sonuçta, uyanık olduğunuz saatlerin çoğunu çalışarak, çocukları kovalayarak, görevleri tamamlayarak veya gününüzdeki diğer şeylerle geçirmek sizi yorgun bırakmaya yetiyor. Ancak depresyona bağlı yorgunluk, sadece yorgun hissetmekten daha fazlasıdır. Ne yazık ki, yorgunluk depresyonun döngüsel doğasını besleyebilir ve depresyon daimi yorgunluk hissini besleyebilir.
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Depresyon, yaşam gücü enerjinizi içinizden emiyormuş gibi hissedilebilir. Bu yorgunluk duyguları yaşamın diğer alanlarına da sızabilir ve diğer yorgunluk belirtilerinden bazılarını aydınlatabilir. Örneğin enerji eksikliğiniz, eskiden sizi aydınlatan şeylere karşı ilgisizlik hissine yol açabilir. Yorgunluğunuzun temel nedeni konusunda emin değilseniz Psychology Today, enerji seviyelerinizin zaman içinde nasıl değişmiş olabileceğini değerlendirmenizi önerir. Küçük görevlerin tamamlanması daha uzun sürüyorsa veya daha fazla çaba gerektiriyorsa, bunun bir nedeni depresyon olabilir.
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Haz kaybı
Eskiden keyif aldığınız aktivitelere ve şeylere karşı ilgi kaybı yaşamak, kafa karıştırıcı ve cesaret kırıcı bir deneyim olabilir. Pek çok kişi beklenmedik kayıp, keder ve diğer hoş olmayan insani duygularla başa çıkmak için sevdikleri hobilerle meşgul olarak dikkatlerini dağıtmayı tercih ederken, depresyonu olan kişiler sıklıkla bunun tersini yapar. Mayo Kliniği'ne göre ilgi kaybı, genel bir halsizlik veya yorgunluk hissinden kaynaklanabileceği gibi, aynı zamanda depresyonu olan kişilerin günlük olarak hissetme eğiliminde olduğu üzüntünün bir yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir.
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Amerikan Psikiyatri Birliği, belirli hobilerden hoşlanan sevilen birinin aniden bu hobilere olan ilgisini kaybetmesi durumunda bunun bir tehlike işareti olarak görülmesi gerektiğini açıklıyor. Eğer ani ilgi kaybı kendi hayatınızda da yaşadığınız bir durumsa bu da endişe kaynağı olabilir. Ortaya çıkan depresyon belirtileriyle ilgili ne kadar erken yardım ararsanız, sağlıklı bir yaşam kalitesini yeniden kazanma şansınız o kadar yüksek olur.
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Uyku bozuklukları
Uyku bozuklukları ortaya çıkabilir ve depresyona bağlı yorgunluğu tetikleyebilir veya kendi başına depresyon belirtisi olarak var olabilir. Depresyonun diğer belirtileri gibi, uyku komplikasyonları da yorgunluk kronikleştikçe depresif belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir. Uykusuzluk genellikle depresyonun bir yan etkisidir ve her gece uykuyu mahvedebilir. Durum böyle olduğunda kaygı yaygınlaşmaya başlayabilir ve depresif belirtilerin şiddetini artırabilir. Healthline, depresyondan kaynaklanan uykusuzluğun beyin kimyası dengesizliklerinin bir sonucu olabileceğini öne sürüyor.
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Uyku bozukluklarının diğer tarafında madalyonun aşırı uyku olduğu görülüyor. Depresyon yaşayan kişinin yaşadığı yorgunluk, düzenli olarak aşırı uyumaya neden olabilir ve bu da sonuçta daha fazla aksamaya neden olur. Uyku düzeninde bozulmalara neden olabilecek pek çok başka duygudurum bozukluğu da vardır. Alışılmadık uyku düzenleri yaşıyorsanız, en iyi şekilde nasıl ilerleyeceğinize karar vermek için doktorunuzu ziyaret etmeniz en iyisidir.
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Endişe
Depresyon ve anksiyete sıklıkla yan yana var olan iki zihinsel sağlık sorunudur. Healthline'a göre, hiçbirinin diğerine neden olduğu gösterilmemiştir, ancak çoğu zaman uyumlu bir şekilde var olurlar. Aslında, depresyon tanısı alan kişilerin neredeyse yarısına aynı zamanda bir tür kaygı bozukluğu tanısı da konuyor.
Healthline'a göre, Anksiyete çoğu zaman doğal olarak onları yaşayan kişi tarafından en çok fark edilen birden fazla fiziksel ve duygusal semptomla ortaya çıkar. Dışa doğru daha az görülen semptomlar arasında huzursuzluk, sinirlilik, gerginlik, panik ve korku duyguları yer alır. Kaygı, kişinin net düşünme yeteneğini gölgeleyebilir ve çoğu zaman endişelendiği tek şeye sabit bir şekilde odaklanılmasına neden olabilir. Kaygı yaşayan bir kişi kalbinin hızla attığını hissedebilir. Nefes alma düzenleri hızlanmış ve yüzeysel olabilir ve görünürde hiçbir sebep yokken terliyor olabilirler. Kas seğirmesinin bir sonucu olarak vücutları sallanabilir veya titreyebilir.
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İştah değişiklikleri
İştah değişiklikleri depresyonla bağlantılı olabilir ve diğer bazı yaygın semptomlar gibi, bu semptoma bakmaya gelince de basit bir yaklaşım olmayabilir. Depresyonlu bazı kişilerde bu, düzenli olarak aşırı yemek yeme anlamına gelebilir; Depresyonu olan diğer kişilerde iştah değişikliği daha çok iştah kaybına benzeyebilir. Bronx, New York'taki Montefiore Tıp Merkezi'nden uzman Dr. Gary Kennedy, Everyday Health ile yaptığı bir röportajda ani iştah kaybının genellikle depresyonun veya tekrarlayan depresyonun erken belirtilerinden biri olarak görülebileceğini açıklıyor.
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Depresyonun bir sonucu olarak iştahtaki değişiklikler, yorgunluk duygularıyla ve günlük aktivitelere olan ilginin kaybıyla da ilişkilendirilebilir. Depresyonlu bir kişinin hissettiği yorgunluk, onu yemek hazırlama gücünü toplamaktan caydırabilir. Eğer ilgi kaybı mevcutsa, yemek pişirmeyi ihmal edebilirsiniz çünkü bu deneyim artık size herhangi bir neşe veya tatmin getirmemektedir. Tersine, duygusal yeme veya "duygusal açlık" aslında duygusal bir boşluğu doldurma çabasıyla yemek yemektir. Yiyecekleri bu şekilde tüketmek hoş olmayan duyguların hafifletilmesine yardımcı olabilir, bu yüzden de çekici hale gelir. Bu semptom hangi yöne giderse gitsin, iştahta keskin bir değişiklik veya yemekle olan ilişkinizdeki değişiklik endişe kaynağıdır.
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Enerjide süper artış
Enerjideki artış, daha önce tartışılan yorgunluk belirtisiyle tam bir tezat oluştursa da, yine de tartışmaya değer bir depresyon belirtisidir. Depresyonun her türü uyuşukluk ve içe kapanma hissi şeklinde ortaya çıkmaz; Bunu not etmek önemlidir, özellikle de bir arkadaş ya da aile üyesinin olağandışı davranışı gibi göründüğünde. Psychology Today, yüksek enerjili depresyonu, insanların olumsuz yaşam deneyimlerinin acısını hissetmelerini önlemek için geliştirdikleri bir savunma mekanizması olarak tanımlıyor. Çoğu durumda, depresyonu olan enerjik bir kişi, depresyonunu maskelemek için, hatta bazen kendine bile yüksek aktivite düzeyleri kullanıyor olabilir.
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Depresyonlu bir kişi, kendisini yararlı ve üretken hissetmesini sağladığı için yüksek enerjili savunma mekanizmaları geliştirebilir. Bu kişiler, olumsuzluk duyguları yerine üretkenliğe odaklanarak depresyonun acısını savuştururlar. Uzun vadede, bu başa çıkma mekanizması insanların kendilerini aşırı adanmış ve bitkin hissetmesine neden olabilir ve sonuçta depresyonun kötüleşmesine yol açabilir.
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Sinirlilik
Sinirlilik, diğer insanlarda aranacak depresyonun başlıca belirtisidir çünkü anlaşılması oldukça kolay olabilir. Aynı zamanda kendinizde tanımaya başladığınız işaretlerden biri de olabilir. Kendinizi, eskiden samimi olmak için güvenli bir insan gibi hisseden birinin yanında parmak ucunda yürürken bulursanız veya tam tersi, muhtemelen araştırmaya değer. Diğer unsurlar sinirlilik duygularına yol açsa da Psychology Today daha yakından bakmanızı öneriyor. İşyerindeki stres seviyenizi veya diğer standart yaşam olaylarını suçlamak yerine, sebebin daha derin olup olmadığını belirlemek için sinirliliğin gerçek kaynağını incelemenizi tavsiye ediyorlar.
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Depresyon pek çok insan tarafından çok farklı hissedildiğinden, kendisini gösterdiği çeşitli yolları göz ardı etmemek önemlidir. Birçok kişi depresyonun daha klasik, uyuşuk ve umutsuzluk tarzını yaşarken, birçok kişi için bu durum sinirlilik ve öfke nöbetleri şeklinde kendini gösterebilir.
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Kontrol edilemeyen duygular
İnsan deneyimi iniş ve çıkışlarla doludur. Hayatta ilerledikçe hissettiğiniz duyguların inişli çıkışlı olması normaldir; yeter ki bu duygular sizi bunaltmasın veya günlük yaşamınızı sürdürme becerilerinizi engellemesin. Duygusal dalgalanmalar düzensiz ve öngörülemez hale geldiğinde bazı endişeler artmaya başlamalıdır. Healthline tarafından açıklandığı gibi, bir trajediden veya diğer üzücü yaşam deneyimlerinden kaynaklanan üzüntü nöbetleri ne yazık ki elbette aynıdır.
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Sık ruh hali değişimleri ve bunu takip eden dürtüler dikkatle izlenmelidir. Örneğin, açıklanamayan ve kontrol edilemeyen enerjinin günlerce süren intihar düşüncelerine dönüşmesi veya yataktan çıkamamak, ruh sağlığı açısından büyük tehlike işaretleri oluşturmalıdır. Tabii ki, ruh halindeki şiddetli değişimler altta yatan depresyona işaret edebilir, ancak aynı zamanda çok sayıda başka zihinsel sağlık komplikasyonuna da işaret edebilir. Bu, yaşadığınız bir şeyse, daha sonra yardım almaktansa, daha erken yardım aramak daha iyidir.
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Umutsuzluk
Umutsuzluk depresyonun en belirgin belirtilerinden biridir. Bu, çok kaygan olması nedeniyle en belirgin semptomlardan biridir; bu yolda bir kez kaydığınızda, momentumu durdurmak imkansız görünebilir. Umutsuzluk ve çaresizlik genellikle depresyonlu bir kişinin dünya görüşünü oluşturan temel özelliklerdir. "Ne anlamı var?" gibi şeyler söyleyebilirler. Ancak nihilist ve meta-konuşma ile depresyonlu birçok insanın kendilerini içinde bulduğu umutsuzluğun tavşan deliği arasında kesin bir çizgi vardır.
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Hayata dair umutsuz bir bakış açısı aynı zamanda değersizlik, kendinden nefret etme ve suçluluk duygularını da beraberinde getirebilir. Bazen bu duygular, aslında deneyimlediğiniz duygularla ilgili sahip olduğunuz hisler olan meta-duygulara dönüşebilir. Tüm meta-duygular olumsuz olmasa da depresyon durumunda sıklıkla görülürler. Bunun spesifik bir örneği, depresyonu olan bir kişinin depresyondan dolayı utanması veya suçluluk duymasıdır. Böylece kısır bir döngü ortaya çıkabilir.
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Gastrointestinal sorunlar
Mide rahatsızlığı ve bağırsak hareketi komplikasyonları, depresyon semptomlarını düşündüğünüzde aklınıza gelen ana semptomlar olmasa da, mide-bağırsak sağlığının depresyon ve zihinsel sağlıkla doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı. Bir çalışmaya göre, mide-bağırsak sağlığı ile ruh sağlığı arasındaki bağlantı klinik deneylerde ve aynı zamanda popülasyon örneklerinde de gözlemlendi ve bu da ikisi arasındaki bağlantıyı daha da doğruladı. Bu çalışma, bağırsak sağlığınızı ve zihinsel sağlığınızı birbirine bağlayan faktör olarak "patofizyolojik mekanizmalardan" bahsediyor. Merriam-Webster'a göre patofizyoloji genel anlamda belirli bir fizyolojideki olağandışı değişiklikler olarak tanımlanabilir. Yani her iki komplikasyonun da kökeninde atipik fizyolojik süreçler yatmaktadır.
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Harvard Health, beyin aktivitelerinin bağırsak sağlığınız üzerinde doğrudan etkisi olduğunu doğrulamak için araştırma yaptı. Verdikleri örnek, yemek yemeyi düşünmektir; bu, daha siz bir şey tüketmeden önce midenizin meyve suları salmasına neden olabilir. Diğer yandan, gastrointestinal sistemdeki sorunlar beyne sinyaller göndererek kaygı, depresyon ve stres duygularına yol açabilir. Uzmanlar, görünüşte açıklanamayan ve bazen kronik mide sorunlarının nedenlerinden birinin zihinsel sağlık olduğunu düşünüyor.
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Ağrı ve sızılar
Tıpkı zihinsel sağlığınızı ve bağırsaklarınızı birbirine bağlayan görünmez bağlantı gibi, depresyonu ve vücuttaki fiziksel duyuları birbirine bağlayan bir bağlantı da vardır. Dokunsal bir nedeni olmayan ağrılar ve ağrılar, göz ardı edilmemesi gereken başka bir depresyon belirtisi olabilir. Healthline, sabah uyandığınızda fiziksel olarak iyi hissettiğinizi, ancak gün ilerledikçe ağrı ve sızıların başladığını hissetmenin dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu bildiriyor. Her ne kadar sırt ağrısının çoğu kötü duruşa bağlansa da çoğu durumda depresyonun fiziksel bir belirtisi de olabilir.
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Zihinsel ve fiziksel sağlık arasındaki bağlantının detayları hala araştırılıyor olsa da depresyonun vücuttaki inflamasyonun sinyali olabileceği düşünülüyor. Bu inflamasyonun beyin dalgalarının standart akışını kesintiye uğratması muhtemeldir, böylece sinir devrelerinizin sağlığını etkiler. Depresyonun temelde inflamatuar bir hastalık olabileceğini öne süren bazı yeni çalışmalar ortaya çıkıyor. Ancak bunun detayları ve bunun depresyon tedavisini nasıl etkilediği konusunda araştırmalar halen devam etmektedir.
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Suçluluk duygusu sizi sarmal yapabilir
Depresyondan muzdarip insanlar arasında suçluluk duygusu yaygındır. Suçluluk çoğu zaman sonsuz gibi görünen bir hamster meta-duygu çarkına yol açabilir. Very Well Mind'e göre, depresyonu olan pek çok kişi, yaşadıkları suçluluk duygusunun genel öz-değer duygusunu azaltabileceğini düşünüyor. Güçlü suçluluk ve değersizlik duygularının ciddi depresif bozuklukların en önemli belirtileri olabileceğini açıklıyorlar.
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Depresyon çoğu zaman genel olarak olumsuzluğa yol açabileceğinden, kendi içinizdeki ve yakınınızdaki insanların bu tür sarmallarının farkında olmanız önemlidir. Very Well Mind'e göre, ezici suçluluk duygusu zihninizin şişmesine ve geçmişteki küçük hatalara veya davranışlara takılıp kalmasına neden olabilir. Depresyonlu kişiler sıklıkla bu nispeten küçük yetersizlik duygularını kendi kişilikleriyle ilgili olumsuz, kapsayıcı temalara dönüştürebilirler. Bazen, diğer duyguların yanı sıra bu duygu sarmalının içinde sıkışıp kalmak, sanrılara yol açabilir, bu da gerçeği ve kendinizi net bir şekilde görme yeteneğinizi engeller.
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Dikkatsizlik
Dikkatsizlik, göz ardı edilmemesi gereken bir başka depresyon belirtisidir. Depresyonun diğer birçok duygusal belirtisiyle el ele gider. Bazı durumlarda umursamazlık dışarıdan riskli bir davranış gibi görünebilir. Diğerlerinde ise daha çok madde bağımlılığı, kumar vb. gibi görünebilir. Bu vakaların herhangi birinde, genellikle bu tür davranışların depresyonun olumsuz duygularını hafifletme girişimi olabileceği düşünülür.
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Yakınınızdaki biri, eskiden yaptığı davranışlara uygun olmayan pervasız davranışlarda bulunmaya başlarsa, bu daha derin bir şeylerin döndüğünün işareti olabilir. Dikkatsiz davranışlar depresyonun acılarından uzaklaşmanıza yardımcı olabilir. Yine de sonuçta oldukça toksik bir başa çıkma mekanizmasıdırlar. Psychology Today bize, dikkat dağıtıcı unsurların ve vahşi, öngörülemeyen davranışların acının bir kısmını azaltabildiğini, aynı zamanda depresyonun daha da kötüleşmesine de yol açabileceğini hatırlatıyor.
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Odaklanmada zorluk
Odaklanma sorunu, gözden kaçması kolay bir depresyon belirtisidir. Hayatın normal iniş ve çıkışları dikkatin dağılmasına ve ara sıra konsantrasyon zorluklarına yol açabilir. Yorgunluğa benzer şekilde, gündelik mantık sizi bu semptomun aslında çok büyük bir sorun olabileceğine inandırabilir. Unutkanlık ve dikkat dağınıklığı sisi içinde yaşamak bazı insanlarda depresyona işaret edebilir.
Psychology Today, dijital dünyanın gelişinin ve sürekli parmaklarınızın ucunda olan dikkat dağıtıcı unsurların bir dereceye kadar konsantrasyon sorunlarına yol açabileceğini söylüyor. Ancak tüm suçu kronik kaydırma alışkanlıklarınıza yüklemek yerine, duygudurum bozukluğunun daha büyük bir faktör olabileceğini düşünmek önemlidir. Görevleri tamamlamada zorluk yaşamak ve üretkenliğin azaldığına dair işaretleri fark etmek, zihinsel sağlığınızın durumuyla ilgili kırmızı bayrakları yükseltmelidir.
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