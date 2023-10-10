Bu belirtileri sakın göz ardı etmeyin! İşte depresyonda olduğunuzun işaretleri

Endişe

Depresyon ve anksiyete sıklıkla yan yana var olan iki zihinsel sağlık sorunudur. Healthline'a göre, hiçbirinin diğerine neden olduğu gösterilmemiştir, ancak çoğu zaman uyumlu bir şekilde var olurlar. Aslında, depresyon tanısı alan kişilerin neredeyse yarısına aynı zamanda bir tür kaygı bozukluğu tanısı da konuyor.

Healthline'a göre, Anksiyete çoğu zaman doğal olarak onları yaşayan kişi tarafından en çok fark edilen birden fazla fiziksel ve duygusal semptomla ortaya çıkar. Dışa doğru daha az görülen semptomlar arasında huzursuzluk, sinirlilik, gerginlik, panik ve korku duyguları yer alır. Kaygı, kişinin net düşünme yeteneğini gölgeleyebilir ve çoğu zaman endişelendiği tek şeye sabit bir şekilde odaklanılmasına neden olabilir. Kaygı yaşayan bir kişi kalbinin hızla attığını hissedebilir. Nefes alma düzenleri hızlanmış ve yüzeysel olabilir ve görünürde hiçbir sebep yokken terliyor olabilirler. Kas seğirmesinin bir sonucu olarak vücutları sallanabilir veya titreyebilir.