Gün boyu enerji kazanmak için her sabah yapmanız gereken 10 şey

UYANDIĞINIZDA TELEFONUNUZU KONTROL ETMEKTEN KAÇININ

Uyanıp e-postalarınızı ve sosyal medyayı kontrol etmek için telefonunuza uzanmanın ne kadar kolay olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu, NSCA-CPT'den ve StretchLab eğitim müdürü Kelsey Decker'in uyardığı bir şey.

Decker bize "Bu uygulamayı Jay Shetty'den uyarladım" diyor. "Sabah ilk iş olarak telefonunuza bakmanın, enerjinizi kendiniz için kullanmak yerine başkalarına yönelttiğinizi anlatıyor. Uyandığımda, yüzümü yıkayıp hazırlanmaya vakit ayırırken telefonumu oturma odasına koyuyorum. Bu bana sabahları uyanmam, kendi düşüncelerimi oluşturmam ve başkalarından etkilenmek ya da gün başlamadan önce gereksiz stres eklemek yerine gün için zihnimi toparlamam için yaklaşık 30 dakika sağlıyor."